قبيل الانتخابات الإسرائيلية.. "اتفاق المبادئ" يُضعف نتنياهو ويهدد ائتلافه

Advertisement

يجد بنيامين نتنياهو نفسه عالقاً في مأزق سياسي وأمني عقب الإعلان عن اتفاق المبادئ بين وطهران الذي يشمل ؛ حيث بات مكبلاً بين حسابات بقائه في السلطة قبيل انتخابات وشيكة، وضغوط حليفه الرئيس الأميركي الذي وجه إليه انتقادات علنية حادة.ويأتي هذا التحول الاستراتيجي في وقت يواجه فيه نتنياهو اتهامات من بالفشل في حسم الحروب، وشبح انفراط ائتلافه الحكومي بسبب أزمة تجنيد "الحريديم". وفي المقابل، تضيق هوامش المناورة العسكرية أمامه في لبنان مع محاولة طهران تثبيت معادلة ردع تقوم على "قصف مقابل قصف الضاحية"، مما يهدد بفقدان الغطاء الأميركي الأخير الذي يمثله .وفي هذا السياق، يرى المختص في الشأن عصمت منصور أن الاتفاق أضعف نتنياهو، وهو لا يملك ترف عدم الالتزام به في لبنان نظراً للقيود الصارمة التي فرضها ترامب. ويتوقع منصور أن يلجأ نتنياهو إلى "تصدير الأزمة" نحو الداخلية عبر إثارة النعرات وتخويف الناخبين من صعود حكومة يسارية، مراهناً على إمكانية فشل الاتفاق بعد مهلة الستين يوماً.من جانبه، يعتقد المحلل السياسي فراس ياغي أن نتنياهو يدفع ثمن شعاراته غير الواقعية؛ فبعدما رفع سقف التوقعات بـ"النصر المطلق"، حصد "الفشل المطلق" عبر الانزلاق إلى حروب استنزاف طويلة لم تُنسِ الشارع قضايا الفساد التي تلاحقه.