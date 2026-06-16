واشنطن ترفض طلب إسرائيل الاطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران قبل توقيعها

أفادت القناة 12 بأن رفضت طلباً تقدّمت به للاطلاع على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين الولايات المتحدة و في يوم الجمعة.

ووفقاً للمصدر، لا تزال إسرائيل تفتقر إلى المعلومات الكاملة حول الاتفاق المرتقب، في ظل امتناع عن تزويدها بتفاصيل التفاهمات الأخيرة قبل توقيعها.

وتنص مذكرة التفاهم على وضع إطار عام لمفاوضات أوسع تتعلق بالبرنامج ، على أن يُفترض التوصل إلى تفاهمات نهائية خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق المرتقب.