واشنطن ترفض طلب إسرائيل الاطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران قبل توقيعها

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة رفضت طلباً تقدّمت به إسرائيل للاطلاع على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا يوم الجمعة.
ووفقاً للمصدر، لا تزال إسرائيل تفتقر إلى المعلومات الكاملة حول الاتفاق المرتقب، في ظل امتناع واشنطن عن تزويدها بتفاصيل التفاهمات الأخيرة قبل توقيعها.
وتنص مذكرة التفاهم على وضع إطار عام لمفاوضات أوسع تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، على أن يُفترض التوصل إلى تفاهمات نهائية خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق المرتقب.