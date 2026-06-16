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عربي-دولي

"منتجع أسطوري".. تفاصيل عن المكان الذي سيحتضن الاتفاق الأميركي - الإيراني (صور)

Lebanon 24
16-06-2026 | 12:10
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منتجع أسطوري.. تفاصيل عن المكان الذي سيحتضن الاتفاق الأميركي - الإيراني (صور)
منتجع أسطوري.. تفاصيل عن المكان الذي سيحتضن الاتفاق الأميركي - الإيراني (صور) photos 0
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تتجه الأنظار إلى منتجع "بورغنشتوك" في وسط سويسرا، حيث من المرتقب أن يستضيف، يوم الجمعة المقبل، توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
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وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الثلاثاء، أن توقيع الاتفاق سيتم في المنتجع الواقع على بحيرة لوسيرن، مشيرة إلى أن موقعه الصعب الوصول يجعله أكثر سهولة من الناحية الأمنية.
فندق بورغنستوك ومنتجعه الصحي في جبال الألب، جوهرة نقية في سويسرا – Luxe Wellness Club


وأوضحت الوزارة أن الوسطاء في باكستان وقطر، إضافة إلى الولايات المتحدة وإيران، اقترحوا أن يتم التوقيع في هذا المكان.
Resort_Autumn_Side Image


ويُعد "بورغنشتوك"، المعروف أيضاً باسم "بورغنبرج"، من أشهر المنتجعات الفاخرة في سويسرا، ويقع في كانتون نيوالدن على جبل أوري ضمن جبال الألب السويسرية، على ارتفاع 1128 متراً.

وبحسب الموقع الرسمي لهيئة السياحة السويسرية، يشتهر المنتجع بإطلالاته الواسعة على بحيرة لوسيرن، وبمصعد هاميتشواند، إضافة إلى طابعه الفاخر وموقعه الجبلي المميز.
BHR_drone_summer_resort_01


ولا يُعد الوصول إلى المنتجع سهلاً، إذ يتطلب الانتقال عبر بحيرة لوسيرن بقارب كاتاماران، ثم استقلال قطار كهربائي مائل يُعد من الأقدم في المنطقة، وصولاً إلى أعلى الجبل.

ومن أبرز معالم "بورغنشتوك" ممشى الجرف، الذي بُني قبل أكثر من مئة عام، ويمتد بمحاذاة الواجهة الصخرية عبر مسارات وأنفاق تشبه الكهوف، مع منحدر عمودي يصل إلى نحو 500 متر.
Your journey with boat and Bürgenstock Funicular


كما يضم المنتجع مصعد هاميتشواند، الذي يرفع الزوار 152 متراً في 48 ثانية فقط، ويُعد أعلى وأسرع مصعد خارجي في أوروبا. وقد افتُتح عام 1905، وتُضاء بنيته في ليالي الصيف بحيث يمكن رؤيته من لوسيرن.

ومن "بورغنشتوك"، يمكن الوصول إلى عدد من الوجهات السويسرية الشهيرة، بينها لوسيرن وريغي وبيلاتوس وستانسرهورن.

وسبق للمنتجع أن استضاف قمة السلام بشأن أوكرانيا في حزيران 2024، قبل أن يعود اليوم إلى الواجهة بوصفه المكان المرتقب لتوقيع اتفاق واشنطن وطهران. (العين)
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