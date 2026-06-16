تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بسبب الفتيات.. أزمة تربك الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
16-06-2026 | 16:00
A-
A+
بسبب الفتيات.. أزمة تربك الجيش الإسرائيلي
بسبب الفتيات.. أزمة تربك الجيش الإسرائيلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتسع أزمة خدمة المجندات في سلاح المدرعات داخل الجيش الإسرائيلي، وسط تحذيرات من أن استمرار النقص في الموارد البشرية قد يدفع المؤسسة العسكرية إلى إغلاق وحدات أو زيادة الاعتماد على قوات الاحتياط، وفق وسائل إعلام عبرية.
Advertisement

وذكر موقع "واللا" أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي انتقدوا موقف عدد من الحاخامات وقادة المدارس العسكرية للفتيات، بعد تمسكهم برفض التحاق الفتيات بالخدمة في سلاح المدرعات والميادين القتالية، بذريعة الاختلاط بين الجنسين وتعارضه مع تعاليم الشريعة اليهودية، وفق قولهم.

وقال مسؤولون عسكريون إن المعارضين لتجنيد الفتيات لا يدركون حجم النقص في القوى البشرية داخل الجيش، والذي قد يتفاقم مع بداية عام 2027 إذا لم يوافق الكنيست على تمديد فترة الخدمة النظامية.

ونقل الموقع عن أحد المسؤولين قوله: "بهذا المعدل، سنضطر إلى إغلاق وحدات عسكرية، أو تجنيد المزيد من جنود الاحتياط مطلع العام المقبل. إننا نُزعزع بذلك ثقة جنود الاحتياط".

وأشار مصدر مطلع إلى أن اعتراض الحاخامات ومديري المدارس العسكرية للفتيات كان متوقعاً منذ البداية، معتبراً أنه كان من الأفضل الجلوس معهم ومناقشة المسألة بعمق وجدية واحترام.

وأضاف أن تسريب الانتقادات إلى وسائل الإعلام "يضر بالجميع".

وقال مصدر عسكري آخر إن الجيش بحاجة إلى حوار أوسع مع الحاخامات، والاستماع إلى المواقف المختلفة، وصولاً إلى خطة توافقية تمنع وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه.

وفي تطور جديد، انضم عدد من قادة المدارس الدينية اليهودية إلى حملة التوقيعات الرافضة لخدمة الفتيات في سلاح المدرعات، في خطوة تتعارض مع خطة رئيس الأركان لتوسيع نطاق القوات المدرعة، استناداً إلى دروس الحرب ومساهمتها في جبهات القتال المختلفة.

وردّ مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول إنه بعد نحو عامين ونصف من حرب متعددة الجبهات وغير مسبوقة، وتوسع المهام العملياتية، وارتفاع الضغط على قوات الاحتياط، بات الجيش بحاجة ماسة إلى كل مقاتل.

وأضاف البيان أن الجيش، بوصفه "جيش الشعب"، يولي أهمية كبيرة لدمج مختلف فئات المجتمع، مع محاولة الحفاظ على أنماط حياتهم واحتياجاتهم من دون الإضرار بفئة على حساب أخرى.

وأوضح أن المحكمة العليا لم تأمر الجيش بتجنيد مقاتلات في سلاح المدرعات، بل طلبت تنفيذ مشروع تجريبي مخطط له في هذا الشأن.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش يعمل على دمج النساء في الأدوار القتالية قدر الإمكان، وأن المشروع التجريبي سيُنفذ وفق أمر الخدمة المشتركة، مع الالتزام بالمعايير التشغيلية والمهنية المطلوبة وبحسب الاحتياجات العملياتية.

كما أكد البيان أن كبار مسؤولي الجيش كانوا، خلال الأشهر الأخيرة، على تواصل مستمر مع رؤساء المدارس الدينية وممثليهم. (ارم)
مواضيع ذات صلة
مسيّرات "حزب الله" تربك العدو الاسرائيلي جنوبا ونتنياهو يهدد بمواصلة العمل بقوة داخل لبنان
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 03:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
كواليس مفاوضات واشنطن: كرم يُربك الإسرائيلي ولبنان يفرض أولوية وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 03:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"معاريف": تصريحات ترامب المتناقضة تربك ضباط "الجيش" وهذا وضع معقد للغاية فنحن لا نعرف إلى أين ذاهبون وما هو الاتجاه
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 03:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب أزمة إمدادات الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 03:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسة العسكرية

وسائل الإعلام

رئيس الأركان

النساء في

الدينية

إسرائيل

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-06-16
Lebanon24
16:54 | 2026-06-16
Lebanon24
16:44 | 2026-06-16
Lebanon24
16:38 | 2026-06-16
Lebanon24
16:36 | 2026-06-16
Lebanon24
16:35 | 2026-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24