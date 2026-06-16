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عربي-دولي

عراقجي ووزير خارجية عُمان يؤكدان مواصلة التنسيق لدعم الاستقرار الإقليمي

Lebanon 24
16-06-2026 | 14:25
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عراقجي ووزير خارجية عُمان يؤكدان مواصلة التنسيق لدعم الاستقرار الإقليمي
عراقجي ووزير خارجية عُمان يؤكدان مواصلة التنسيق لدعم الاستقرار الإقليمي photos 0
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أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي مذكرة التفاهم الأخيرة، مؤكدة أن الجانبين شددا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي.

وأعلن عراقجي، أنه من المقرر أن تبدأ المفاوضات مع الولايات المتحدة في اليوم نفسه الذي يتم فيه توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين. وقال إن المفاوضات ستتواصل بعد المرحلة الأولى لمدة 60 يومًا، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي إلى جانب مسألة رفع العقوبات.

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