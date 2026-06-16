عراقجي ووزير خارجية عُمان يؤكدان مواصلة التنسيق لدعم الاستقرار الإقليمي

أعلنت الخارجية أن الوزير بحث في اتصال هاتفي مع نظيره العُماني مذكرة التفاهم الأخيرة، مؤكدة أن الجانبين شددا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي.

وأعلن ، أنه من المقرر أن تبدأ المفاوضات مع في اليوم نفسه الذي يتم فيه توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين. وقال إن المفاوضات ستتواصل بعد المرحلة الأولى لمدة 60 يومًا، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف إلى جانب مسألة رفع .