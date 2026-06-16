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عربي-دولي

مأساة في مطار أميركي.. وفاة موظف في شركة للقفز المظلي بحادث طائرة

Lebanon 24
16-06-2026 | 16:44
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مأساة في مطار أميركي.. وفاة موظف في شركة للقفز المظلي بحادث طائرة
مأساة في مطار أميركي.. وفاة موظف في شركة للقفز المظلي بحادث طائرة photos 0
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توفي موظف في شركة للقفز المظلي بولاية أريزونا الأميركية، إثر حادث مرتبط بمروحة طائرة في مطار مارانا الإقليمي، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وبحسب مجلة "People"، قالت شرطة مارانا إن عناصرها توجهوا، السبت 13 حزيران، إلى مقر شركة "Skydive Marana" بعد تلقي بلاغ عن إصابة شخص داخل الموقع.

وأوضحت الشرطة أن عناصرها، إلى جانب فرق الإطفاء في منطقة الشمال الغربي، باشروا تقديم الإسعافات الطارئة ومحاولات إنقاذ حياة المصاب، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وحددت السلطات هوية الضحية بأنه إدواردو هيرنانديز، البالغ 40 عاماً، وهو من سكان مدينة توسان، وكان يعمل لدى شركة "Skydive Marana" الواقعة داخل مطار مارانا الإقليمي.

وبحسب التحقيق الأولي، لم تظهر أي مؤشرات على وجود شبهة جنائية، ورجحت السلطات أن يكون الحادث عرضياً.

ونقلت وسائل إعلام محلية، استناداً إلى تقرير أولي من إدارة الطيران الفدرالية، أن طائرة من طراز "سيسنا" كانت قد هبطت وتوقفت على أرضية المطار، قبل وقوع الحادث.

ولم تصدر شركة "Skydive Marana" تعليقاً فورياً على الواقعة.

وأشارت تقارير محلية إلى أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه من حيث الوفيات في مطار مارانا الإقليمي خلال أقل من عامين. وكانت آخر حادثة مميتة قد وقعت في 8 نيسان، عندما تحطمت طائرة صغيرة أثناء استعدادها للهبوط، ما أدى إلى مقتل شخصين.

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