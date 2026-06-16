ترامب يُعلن استعداده لإحالة "اتفاق إيران" إلى الكونغرس لمراجعته

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أبدى الرئيس الأميركي استعداده لإحالة اتفاقه المؤقت لإنهاء الحرب مع إلى الكونغرس لمراجعته.وأشاع الاتفاق بين وإيران الذي أعلن عنه يوم الأحد تفاؤلا بوضع نهاية قريبة للحرب التي أودت بحياة الآلاف وعطلت الاقتصاد العالمي.ويقول مسؤولون من البلدين إن مذكرة التفاهم ستمدد وقف إطلاق النار الهش المعلن في نيسان 60 يوما أخرى وستعيد فتح مضيق هرمز.لكن التفاصيل لا ‌تزال غير واضحة، ولم يُنشر نص الاتفاق أو يُرسل إلى الكونغرس.وأصرّ أمس الثلاثاء على تخلي إيران عن برنامجها للأسلحة النووية، بينما تؤكد ‌إيران منذ فترة طويلة أن ‌برنامجها للأغراض السلمية فحسب.وشكك في أحدث وعد من ترامب بإبرام اتفاق سلام، حيث قال زعيم في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن ولاية نيويورك في افتتاح جلسة مجلس الشيوخ الثلاثاء "مرّ يومان منذ أن قال ترامب إنه توصل ‌إلى تفاهم مع إيران، ولم يكشف بعد عن أي تفاصيل ‌عن ماهية هذا التفاهم بالفعل".ودعا ⁠شومر إدارة ترامب إلى عقد جلسة إحاطة سرية للمسؤولين الثمانية الكبار في الكونغرس، وهي مجموعة من قادة لجنة المخابرات والكونغرس الذين عادة ما يجري إطلاعهم على التطورات الرئيسية المتعلقة بالأمن القومي.ولم يُعلن ‌عن أي خطط لعقد مثل هذه الجلسات، حسبما ذكرت وكالة " ".وفي تصريح للصحفيين في ، قال ترامب إنه لم يفكر ⁠في إرسال مذكرة التفاهم مع إيران إلى الكونغرس لمراجعتها، لكنه سيفعل ذلك.وأوضح ترامب: "تروق لي الفكرة"، مضيفا أنه يريد الانتظار لحين انتهاء حفل التوقيع الرسمي المتوقع يوم الجمعة المقبل.