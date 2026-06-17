في سماء روسيا.. اعتراض عشرات المسيرات الأوكرانية

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أعلن عمدة ، سوبيانين، الأربعاء، إسقاط 19 طائرة مسيرة كانت في طريقها لاستهداف العاصمة الروسية. وقال سوبيانين عبر منصة "ماكس": "يعمل خبراء الطوارئ في موقع سقوط الحطام".بالمقابل، قالت السلطات إن هجوماً روسياً على مدينة زابوريجيا الواقعة جنوب شرقي أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة سبعة آخرين.وأفادت صحيفة " إندبندنت" بأن التحذير من احتمال وقوع ضربات إضافية ظل ساريا الأربعاء بسبب وجود طائرات مسيرة روسية في الأجواء.وقال حاكم المنطقة، إيفان فيدوروف، إن الهجوم ألحق أضراراً بالبنية التحتية المدنية وأدى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني متعدد الطوابق.وتشتهر زابوريجيا بوجود أكبر محطة للطاقة النووية في ، والتي سيطرت عليها القوات الروسية خلال الأسابيع الأولى من الغزو عام 2022. ولم ترد أي مؤشرات على تعرض المنشأة للقصف في الهجوم الأخير.كما دوت انفجارات في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، حسبما أفادت به صحيفة "أوبشتشيستفينويه نوفوستي". ولم تكشف الصحيفة عن تفاصيل أخرى. وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة بوقوع انفجارات في المدينة. ودوت صفارات الإنذار تحذيراً من غارة جوية في عدة مقاطعات أوكرانية بما في ذلك سومي.