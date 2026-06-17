تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أستراليا تخفف تحذيرات السفر للشرق الأوسط

Lebanon 24
17-06-2026 | 03:08
A-
A+
أستراليا تخفف تحذيرات السفر للشرق الأوسط
أستراليا تخفف تحذيرات السفر للشرق الأوسط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خففت أستراليا الأربعاء تحذيراتها المتعلقة بالسفر إلى عدة دول في الشرق الأوسط، مما يسمح للأستراليين بالمرور عبر أكبر مراكز الطيران في الخليج والسفر إليها مع ضمان تغطيتهم بالتأمين.
Advertisement

وقالت وزيرة الخارجية بيني وانج إن أستراليا خففت التوصية السابقة “بعدم السفر” إلى البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران لاتفاق مؤقت ينهي الحرب بينهما.

وذكرت أن التوصية تغيرت إلى “إعادة النظر في ضرورة السفر” إلى تلك الدول لأن الوضع الأمني لا يزال من الممكن أن يتدهور بسرعة ودون سابق إنذار.

ويعد إلغاء التوصية “بعدم السفر” خطوة إيجابية لشركات الطيران الخليجية. وقالت شركة (سيريوم) لبيانات الطيران إن هذه الشركات كانت تنقل أكثر من نصف المسافرين من أوروبا إلى أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادي قبل اندلاع الحرب على إيران في أواخر فبراير شباط.

وفضل العديد من المسافرين الأستراليين، الذين انتابهم القلق من مخاطر الصواريخ والطائرات المسيرة واضطرابات جداول الرحلات وعدم وجود تغطية تأمينية على السفر، رحلات تسيرها شركات طيران مثل كانتاس والخطوط الجوية السنغافورية وكاثاي باسيفيك التي تمر عبر آسيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

وقالت مجموعة فلايت سنتر ترافل اليوم الأربعاء إن المسافرين الذين حجزوا رحلات مسبقا إلى أوروبا عبر الشرق الأوسط، كانوا عادة يعدلون أو يلغون خططهم لأسباب من بينها تحذير الحكومة.

* استعادة الحصة السوقية

قالت طيران الإمارات الأسبوع الماضي إنها ستقدم حوافز بهدف استقطاب المسافرين القلقين من طول أمد الحرب الإيرانية مع التركيز على الموثوقية ودعم العملاء وليس خفض الأسعار لأن أسعار النفط لا تزال مرتفعة.

وقال ناثان جي رئيس قسم أبحاث النقل في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش إن إعادة تأمين السفر وعرض أسعار أكثر تنافسية من شأنهما مساعدة شركات الطيران الخليجية على استعادة حصتها في الرحلات الجوية من أستراليا إلى أوروبا وبريطانيا، لكن هذا التحول سيكون تدريجيا على الأرجح.

وأضاف “ستظل شركات الطيران الآسيوية، مثل الخطوط الجوية السنغافورية، في وضع جيد حتى وقت قريب لأن بعض المسافرين يفضلون استخدام المطارات الآسيوية بسبب وجود قدر أكبر من اليقين وسهولة التنقل”.

وذكر أن من المتوقع أن يستمر تحسن الأسعار خلال الفصول القليلة القادمة بالنسبة للخطوط الجوية السنغافورية وكاثاي باسيفيك حتى مع استعادة شركات الطيران الخليجية لطاقتها الاستيعابية واحتدام المنافسة لأن حجوزات الرحلات الطويلة تتم عادة قبل خمسة أو ستة أشهر.

وارتفعت أسعار وقود الطائرات بأكثر من المثل بعد اندلاع الحرب الإيرانية، مما دفع العديد من شركات الطيران إلى رفع أسعار التذاكر وخفض طاقتها الاستيعابية وفرض رسوم إضافية على الوقود.

لكن زيادة الأسعار تراجعت مع تحسن آفاق التوصل إلى اتفاق سلام. وبلغ سعر برميل وقود الطائرات السنغافوري حوالي 116 دولارا أمس الثلاثاء، وهو أعلى من سعره قبل الحرب الذي كان حوالي 80 دولارا لكن أقل من نصف أعلى سعر سجله في 30 مارس آذار عند 242 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وذلك بعد نزولها خمسة بالمئة تقريبا يوم الاثنين عقب الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، لكن مسؤولي القطاع يقولون إن تعافي إنتاج النفط والغاز بالكامل في الشرق الأوسط سيستغرق شهورا.
مواضيع ذات صلة
أستراليا تخفّف تحذيرات السفر للشرق الأوسط بعد إتفاق أميركا وإيران
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 13:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الأسترالية: خفضنا مستوى التحذير العام بشأن السفر إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 13:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أتمنى السلام للشرق الأوسط ولكل العالم
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 13:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
" كشافة الرسالة" تخفف حضورها في النبطية الفوقا
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 13:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

على استعادة

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

المطار

الطويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:03 | 2026-06-17
Lebanon24
06:00 | 2026-06-17
Lebanon24
05:54 | 2026-06-17
Lebanon24
05:43 | 2026-06-17
Lebanon24
05:37 | 2026-06-17
Lebanon24
05:30 | 2026-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24