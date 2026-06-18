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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي وإسرائيل... تصعيد جديد وسط خلافات حول غزة والاستيطان

Lebanon 24
18-06-2026 | 07:19
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الاتحاد الأوروبي وإسرائيل... تصعيد جديد وسط خلافات حول غزة والاستيطان
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ردّت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على قرار إسرائيل بقطع التواصل معها، مؤكدة الالتزام بعلاقة "بنّاءة" مع تل أبيب.
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وكتبت كالاس على منصة إكس في رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر "لتحقيق السلام في الشرق الأوسط يبقى حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق".


وأضافت كالاس أن "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية تجعل بلوغ هدف حل الدولتين أكثر صعوبة"، مشددة في المقابل على أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم دائما بعلاقة بنّاءة مع إسرائيل".

وكان ساعر، أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، قطع "كل الاتصالات" مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بسبب ما وصفها بتصريحات حديثة نُسبت إلى كالاس قارنت فيها إسرائيل بجنوب إفريقيا خلال عهد الفصل العنصري.

وجاء القرار في سياق توترات متصاعدة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في غزة والضفة الغربية.

وفي أيار الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاق الشراكة مع تل أبيب بسبب مخاوف حقوق الإنسان المتعلقة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والعنف الاستيطاني في الضفة الغربية. 


كما اقترحت كالاس سابقاً خيارات عقابية تشمل تعليق الاتفاق كلياً، أو تقييد التجارة، أو فرض حظر أسلحة، أو وقف السفر بدون تأشيرة. 

ورغم عدم تنفيذ الإجراءات الأشد في بعض الاجتماعات السابقة، إلا أن الاتحاد فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.
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