الأمن القومي الايراني: لن نفرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما

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أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني، أن "على السفن تقديم طلباتها لهيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية لعبوره وفقا لمذكرة التفاهم".
وأضاف المجلس أنه "بموجب مذكرة التفاهم لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما"، مشيراً إلى أن "إيران ستتكفل بتغطية رسوم عبور مضيق هرمز خلال فترة الـ60 يوما".
وأوضح مجلس الأمن القومي الإيراني أنه "يجب على السفن المرور بالمضيق في الوقت والمسار المخصصين لدواع أمنية"، مؤكداً أنه "ستتم زيادة حركة المرور في مضيق هرمز تدريجيا".