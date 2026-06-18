الأمن القومي الايراني: لن نفرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما

أعلن ، أن "على السفن تقديم طلباتها لهيئة إدارة لعبوره وفقا لمذكرة التفاهم".

وأضاف المجلس أنه "بموجب مذكرة التفاهم لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما"، مشيراً إلى أن " ستتكفل بتغطية رسوم عبور مضيق هرمز خلال فترة الـ60 يوما".

وأوضح مجلس الإيراني أنه "يجب على السفن المرور بالمضيق في الوقت والمسار المخصصين لدواع أمنية"، مؤكداً أنه "ستتم زيادة حركة المرور في مضيق هرمز تدريجيا".