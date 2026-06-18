تقدم في مفاوضات واشنطن ومكسيكو حول اتفاقية التجارة

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وبحسب بيان مشترك صدر الخميس، جرت الجولة الثانية من المحادثات بين مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة الاقتصاد المكسيكية بين 15 و17 حزيران.كما التقى الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير المكسيكي مارسيلو إبرارد، الخميس، لبحث مسار المراجعة والعلاقات التجارية بين البلدين.وجاء في البيان أن الجانبين أحرزا تقدماً في مناقشة قواعد المنشأ لبعض السلع الصناعية والأمن الاقتصادي، وبدآ مباحثات أولية حول الزراعة والعمل والبيئة.وشملت المحادثات أيضاً تجارة الصلب والألومنيوم والسيارات، في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ضمن الاتفاقية الإقليمية.وأكد البيان أن المفاوضات ركزت على ضمان استفادة الاقتصادين الأميركي والمكسيكي من الاتفاقية، وأن تعود فوائدها في المقام الأول إلى أطرافها.واتفق البلدان على دعم إنشاء لجنة لمراجعة تنفيذ الفصل 12، المتعلق بالملاحق القطاعية، بهدف تعزيز التوافق التنظيمي.ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الشهر المقبل في مدينة مكسيكو.وكان الرئيس الأميركي قال، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "ستكون أفضل حالاً" من دون اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.