تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

تقدم في مفاوضات واشنطن ومكسيكو حول اتفاقية التجارة

Lebanon 24
18-06-2026 | 23:34
A-
A+
تقدم في مفاوضات واشنطن ومكسيكو حول اتفاقية التجارة
تقدم في مفاوضات واشنطن ومكسيكو حول اتفاقية التجارة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك تحقيق تقدم في مباحثات تجارية مرتبطة بالمراجعة المشتركة لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا "USMCA"، وذلك خلال جولة مفاوضات ثنائية عقدت في واشنطن.
Advertisement

وبحسب بيان مشترك صدر الخميس، جرت الجولة الثانية من المحادثات بين مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة الاقتصاد المكسيكية بين 15 و17 حزيران.

كما التقى الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، الخميس، لبحث مسار المراجعة والعلاقات التجارية بين البلدين.

وجاء في البيان أن الجانبين أحرزا تقدماً في مناقشة قواعد المنشأ لبعض السلع الصناعية والأمن الاقتصادي، وبدآ مباحثات أولية حول الزراعة والعمل والبيئة.

وشملت المحادثات أيضاً تجارة الصلب والألومنيوم والسيارات، في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ضمن الاتفاقية الإقليمية.

وأكد البيان أن المفاوضات ركزت على ضمان استفادة الاقتصادين الأميركي والمكسيكي من الاتفاقية، وأن تعود فوائدها في المقام الأول إلى أطرافها.

واتفق البلدان على دعم إنشاء لجنة لمراجعة تنفيذ الفصل 12، المتعلق بالملاحق القطاعية، بهدف تعزيز التوافق التنظيمي.

ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الشهر المقبل في مدينة مكسيكو.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "ستكون أفضل حالاً" من دون اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
مواضيع ذات صلة
روبيو: واشنطن تدفع نحو تقدم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 10:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بقائي: تقدم في المفاوضات مع أميركا لكن الاتفاق ليس وشيكا
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 10:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند وأميركا تقتربان من توقيع المرحلة الأولى لاتفاقية التجارة الحرة
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 10:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتائب: الالتفاف حول الدولة في مفاوضات واشنطن لحسم وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 10:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

وزارة الاقتصاد

وزير الاقتصاد

دونالد ترامب

المكسيك

دونالد

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:20 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:29 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:25 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:56 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:25 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:43 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-06-19
Lebanon24
02:50 | 2026-06-19
Lebanon24
02:20 | 2026-06-19
Lebanon24
01:29 | 2026-06-19
Lebanon24
01:25 | 2026-06-19
Lebanon24
01:15 | 2026-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24