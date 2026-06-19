المسؤولون الاسرائيليون فوجئوا بحدة تصريحاته.. هجوم فانس رسالة لنتنياهو!

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أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان الأوساط السياسية تعيش حالة من الصدمة وذلك عقب الانتقادات الحادة التي وجهها الأميركي جيه دي فانس لوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو بسبب مواقفهم الرافضة للاتفاق الأميركي ـ .وفضلت عدم الرد بشكل مباشر على تصريحات فانس، في محاولة لتجنب تعميق الخلاف مع الرئيس الأميركي ، الذي وجّه بدوره انتقادات متكررة لنتنياهو خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما ذكرت الصحيفة.وكشفت "يديعوت احرونوت" أن مسؤولين إسرائيليين فوجئوا بحدة تصريحات فانس وما تضمنته من رسائل اعتُبرت بمثابة تحذير ضمني يتعلق بمستقبل الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.وجاءت تصريحات نائب الرئيس الأميركي بعد انتقادات وجهها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للاتفاق الذي وقعته إدارة ترامب مع .ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن فانس "يوجه رسالة واضحة إلى نتنياهو مفادها ضرورة ضبط وزرائه وعدم تحدي الإدارة الأميركية".وأضاف المصدر أن مواقف فانس تعكس توجهاً متنامياً داخل أوساط الحزب ، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وضع نفسه في مواجهة مباشرة مع ترامب وفانس من خلال الاعتراض العلني على مسار الاتفاق مع إيران.ورغم نتنياهو الصمت حيال الاتفاق، فإن الخلافات تبدو أكثر وضوحاً في الملف اللبناني، حيث ترفض إسرائيل الانسحاب من جنوب قبل معالجة ملف سلاح .وترى الصحيفة أن نتنياهو يتجنب الدخول في مواجهة علنية مع ترامب في هذه المرحلة، في وقت يعتقد فيه بعض المسؤولين الإسرائيليين أن الاتفاق مع إيران قد لا يصمد على المدى ، ما يدفع تل أبيب إلى التركيز حالياً على الاستعدادات العسكرية ومراقبة تطورات المرحلة المقبلة.