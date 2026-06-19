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عربي-دولي

المسؤولون الاسرائيليون فوجئوا بحدة تصريحاته.. هجوم فانس رسالة لنتنياهو!

Lebanon 24
19-06-2026 | 01:29
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المسؤولون الاسرائيليون فوجئوا بحدة تصريحاته.. هجوم فانس رسالة لنتنياهو!
المسؤولون الاسرائيليون فوجئوا بحدة تصريحاته.. هجوم فانس رسالة لنتنياهو! photos 0
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أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان الأوساط السياسية الإسرائيلية تعيش حالة من الصدمة وذلك عقب الانتقادات الحادة التي وجهها نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس لوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو بسبب مواقفهم الرافضة للاتفاق الأميركي ـ الإيراني.
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وفضلت إسرائيل عدم الرد بشكل مباشر على تصريحات فانس، في محاولة لتجنب تعميق الخلاف مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وجّه بدوره انتقادات متكررة لنتنياهو خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما ذكرت الصحيفة. 

وكشفت "يديعوت احرونوت" أن مسؤولين إسرائيليين فوجئوا بحدة تصريحات فانس وما تضمنته من رسائل اعتُبرت بمثابة تحذير ضمني يتعلق بمستقبل الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

وجاءت تصريحات نائب الرئيس الأميركي بعد انتقادات وجهها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للاتفاق الذي وقعته إدارة ترامب مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن فانس "يوجه رسالة واضحة إلى نتنياهو مفادها ضرورة ضبط وزرائه وعدم تحدي الإدارة الأميركية".

وأضاف المصدر أن مواقف فانس تعكس توجهاً متنامياً داخل أوساط الحزب الجمهوري، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وضع نفسه في مواجهة مباشرة مع ترامب وفانس من خلال الاعتراض العلني على مسار الاتفاق مع إيران.

ورغم التزام نتنياهو الصمت حيال الاتفاق، فإن الخلافات تبدو أكثر وضوحاً في الملف اللبناني، حيث ترفض إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان قبل معالجة ملف سلاح حزب الله.

وترى الصحيفة أن نتنياهو يتجنب الدخول في مواجهة علنية مع ترامب في هذه المرحلة، في وقت يعتقد فيه بعض المسؤولين الإسرائيليين أن الاتفاق مع إيران قد لا يصمد على المدى الطويل، ما يدفع تل أبيب إلى التركيز حالياً على الاستعدادات العسكرية ومراقبة تطورات المرحلة المقبلة.



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