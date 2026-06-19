تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تزامنا مع انطلاق المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية.. الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى جاهزيته

Lebanon 24
19-06-2026 | 23:18
A-
A+
تزامنا مع انطلاق المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية.. الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى جاهزيته
تزامنا مع انطلاق المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية.. الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى جاهزيته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن موقع "واللا" ان الجيش الإسرائيلي رفع مستوى الجاهزية في مختلف تشكيلاته، وذلك بالتزامن مع انطلاق مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية بشأن الاتفاق النووي
Advertisement

وذكر الموقع الإسرائيلي ان حالة من الإحباط والصدمة تسود الأوساط الدفاعية الإسرائيلية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، في ظل تقديرات استخباراتية كانت ترجح انهيار المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق رسمي.

وبحسب الموقع، انصب اهتمام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية على الاستعداد للمرحلة الجديدة، بعدما أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بأنها لن تتسامح مع أي هجمات أو انتهاكات لوقف إطلاق النار المرتبط بالتفاهم مع إيران.

وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي قرر رفع مستوى الجاهزية على جميع المستويات تحسباً لاحتمال تعثر المفاوضات أو انهيارها، وما قد يفرضه ذلك من خيارات عسكرية جديدة.

وأشار إلى أن المؤسسة الدفاعية تتابع بقلق عددا من الملفات، أبرزها مستقبل اليورانيوم المخصب وبرنامج الصواريخ الإيراني، وسط مخاوف من أن يؤدي أي اتفاق نهائي إلى تغيير موازين الردع في المنطقة.

ونقل الموقع عن مصدر أمني رفيع قوله إن الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران جاء على خلفية ما اعتبرته تل أبيب تهديدا متزايدا من برنامج الصواريخ الباليستية، وليس بسبب المشروع النووي وحده، محذرا من أن غياب قيود واضحة على هذا الملف قد يدفع إسرائيل إلى إعادة تقييم خياراتها السياسية والأمنية.

كما أشار التقرير إلى أن بعض الأوساط الدفاعية ترى أن إعادة فتح مضيق هرمز بعد إزالة الألغام قد تسحب من إيران إحدى أهم أوراق الضغط إذا تعثرت المفاوضات مستقبلا.
مواضيع ذات صلة
مصدر باكستاني: لم يتحدد بعد موعد انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الأميركية الإيرانية (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:13:03 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:13:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني خلال لقائه قائد الجيش: يجب تعزيز البنية الدفاعية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:13:03 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهّب استعداداً لإمكانية استئناف القتال مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:13:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الاتفاق النووي

الإسرائيلية

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2026-06-20
Lebanon24
03:30 | 2026-06-20
Lebanon24
03:22 | 2026-06-20
Lebanon24
03:04 | 2026-06-20
Lebanon24
01:27 | 2026-06-20
Lebanon24
01:17 | 2026-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24