مقتل صحافي في "الجزيرة" بقصف إسرائيلي في قطاع غزة

أعلنت قناة " " مقتل أحد صحافييها بقصف إسرائيلي في .

وقالت القناة على موقعها الإلكتروني: "استُشهد مصور قناة (الجزيرة مباشر) الزميل أحمد وشاح وشخصان آخران بقصف إسرائيلي لمنزل في ".

وكانت مصادر طبية فلسطينية، أفادت في وقت سابق بمقتل خمسة أشخاص بضربات إسرائيلية في مدينة غزة، رغم وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول 2025.

المتحدث باسم الجيش ، أعلن في وقت سابق ، مقتل وشاح، متهماً إياه بأنه كان "عنصراً إرهابياً في (حماس)"، وفق " ".