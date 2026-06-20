مقتل صحافي في "الجزيرة" بقصف إسرائيلي في قطاع غزة

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أعلنت قناة "الجزيرة" مقتل أحد صحافييها بقصف إسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت القناة على موقعها الإلكتروني: "استُشهد مصور قناة (الجزيرة مباشر) الزميل أحمد وشاح وشخصان آخران بقصف إسرائيلي لمنزل في وسط قطاع غزة".
وكانت مصادر طبية فلسطينية، أفادت في وقت سابق بمقتل خمسة أشخاص بضربات إسرائيلية في مدينة غزة، رغم وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول 2025.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق من اليوم، مقتل وشاح، متهماً إياه بأنه كان "عنصراً إرهابياً في (حماس)"، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".