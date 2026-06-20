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عربي-دولي

موجة حر قياسية تضرب فرنسا...إلغاء فعاليات في عدد من المناطق

Lebanon 24
20-06-2026 | 23:00
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موجة حر قياسية تضرب فرنسا...إلغاء فعاليات في عدد من المناطق
موجة حر قياسية تضرب فرنسا...إلغاء فعاليات في عدد من المناطق photos 0
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تشهد فرنسا موجة حر شديدة وصفتها هيئة الأرصاد الجوية بأنها "واسعة النطاق وطويلة الأمد وشديدة التأثير"، مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

ورغم ارتفاع درجات الحرارة، ستُقام احتفالات عيد الموسيقى في باريس وفق البرنامج المقرر، فيما قررت سلطات محلية في مناطق أخرى إلغاء الفعاليات بسبب الظروف الجوية القاسية.

وتأتي موجة الحر بالتزامن مع تطورات أخرى في فرنسا، أبرزها اختتام قمة مجموعة السبع التي استضافتها البلاد، ومحاكمة مرتقبة لنجم باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي في قضية اغتصاب ينفيها، إضافة إلى إنهاء متجر "BHV" الشهير شراكته مع شركة الأزياء "شي إن" بعد تغيير إدارته.

كما افتُتح في باريس العمل الفني الجديد للفنان الفرنسي JR، المعروف بلقب "بانكسي فرنسا"، والذي حوّل جسر بون نوف، أقدم جسور العاصمة، إلى كهف اصطناعي يقدّم تجربة بصرية وسمعية وشمية للزوار.

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