موجة حر قياسية تضرب فرنسا...إلغاء فعاليات في عدد من المناطق

تشهد موجة حر شديدة وصفتها بأنها "واسعة النطاق وطويلة الأمد وشديدة التأثير"، مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

ورغم ارتفاع درجات الحرارة، ستُقام احتفالات عيد الموسيقى في وفق البرنامج المقرر، فيما قررت سلطات محلية في مناطق أخرى إلغاء الفعاليات بسبب الظروف الجوية القاسية.

وتأتي موجة الحر بالتزامن مع تطورات أخرى في فرنسا، أبرزها اختتام قمة التي استضافتها البلاد، ومحاكمة مرتقبة لنجم في قضية اغتصاب ينفيها، إضافة إلى إنهاء متجر "BHV" الشهير شراكته مع شركة الأزياء " " بعد تغيير إدارته.

كما افتُتح في باريس العمل الفني الجديد للفنان الفرنسي JR، المعروف بلقب " فرنسا"، والذي حوّل جسر بون نوف، أقدم جسور العاصمة، إلى كهف اصطناعي يقدّم تجربة بصرية وسمعية وشمية للزوار.