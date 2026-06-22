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عربي-دولي

"مجموعة عمل خاصة بلبنان".. بيان قطري باكستاني يكشف ملامح جولة المفاوضات الأولى

Lebanon 24
22-06-2026 | 00:26
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مجموعة عمل خاصة بلبنان.. بيان قطري باكستاني يكشف ملامح جولة المفاوضات الأولى
مجموعة عمل خاصة بلبنان.. بيان قطري باكستاني يكشف ملامح جولة المفاوضات الأولى photos 0
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أعلنت قطر وباكستان اختتام الجولة الأولى من المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا، وسط أجواء وصفت بالإيجابية والبنّاءة، مع الاتفاق على آليات لمتابعة التفاوض خلال الأيام المقبلة.
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وعُقدت المحادثات رفيعة المستوى في منتجع "بورغنشتوك" بسويسرا، ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الوسيطين القطري والباكستاني.

وقالت الخارجية القطرية في بيان: "سادت أجواء إيجابية وبنّاءة أعمال اليوم الأول من قمة بحيرة لوسيرن، حيث أُحرز تقدم مشجّع، شمل إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية".

أضاف البيان: "استنادا إلى مذكرة التفاهم، اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة، على أن يرفع كبيرا المفاوضين تقارير دورية إلى اللجنة، إلى جانب قيادتهما لمجموعات عمل متخصصة تُعنى بالملف النووي، والعقوبات، وإنشاء مجموعة عمل للمتابعة وتسوية النزاعات، بما يضمن التنفيذ الفعّال لمذكرة التفاهم، فضلا عن النظر في المسائل الأخرى ذات الصلة".

تابع: "اتفقت اللجنة رفيعة المستوى على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، بما يمهّد للبدء الفوري في جولة جديدة من المحادثات الفنية. كما تم إنشاء قناة اتصال بين الأطراف للفترة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم، لتفادي الحوادث وسوء الفهم، بما يضمن العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز".

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على "إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد، تضم الطرفين والجمهورية اللبنانية، وبتيسير من الوسطاء، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان، وفقا لما نصّت عليه مذكرة التفاهم".

وأكد أنه "من المقرر أن تتواصل المحادثات الفنية طوال ما تبقى من الأسبوع في منتجع بورغنشتوك، لمناقشة جميع القضايا ذات الصلة. وسيواصل الطرفان الوسيطان بذل قصارى جهودهما لضمان استمرار المفاوضات في أجواء بنّاءة، وصولا إلى اتفاق نهائي".

وأعرب عن تقدير قطر وباكستان "للولايات المتحدة وإيران على التزامهما المتواصل الحلول الديبلوماسية، وسعيهما إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع".

وأشاد الطرفان الوسيطان بحسب البيان "بالدول الشقيقة والصديقة على دعمها المتواصل وإسهاماتها القيّمة في المفاوضات الجارية".
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