بالفيديو: غارة أميركية جديدة على قارب في الهادئ.. وحصيلة الحملة تتجاوز 210 قتلى

On June 21, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/34cDvvcwxe — U.S. Southern Command (@Southcom) June 22, 2026 Advertisement

وبذلك، يرتفع عدد الضربات الأميركية على القوارب إلى أكثر من 60، فيما تجاوزت حصيلة القتلى 210 أشخاص منذ بدء إدارة هذه العمليات في أوائل أيلول.ولم يتضح ما إذا كان الناجون من الضربة الأخيرة قد جرى إنقاذهم. وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت، في ضربة سابقة وقعت في 16 حزيران ونجا منها شخصان، أنها أبلغت خفر السواحل الأميركي، قبل أن يعلن الأخير وقف البحث بعد لعدم العثور على ناجين أو حطام.وكما في معظم البيانات العسكرية المرتبطة بالضربات في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، قالت القيادة الجنوبية الأميركية إن القارب كان يتحرك ضمن طرق تهريب معروفة، من دون أن يقدم الجيش دليلاً يثبت أنه كان ينقل مخدرات.ونشرت القيادة مقطعاً مصوراً بالأبيض والأسود على منصة "إكس"، يظهر قارباً يتحرك بسرعة قبل أن يصيبه مقذوف ويندلع فيه حريق.في المقابل، يشكك منتقدون في قانونية هذه العمليات وجدواها، مشيرين إلى أن الفنتانيل، المسؤول عن عدد كبير من وفيات الجرعات الزائدة في ، يُهرّب عادة براً من ، حيث يُصنع باستخدام مواد كيميائية مستوردة من والهند.وطالب مشرعون أميركيون، الخميس، بنشر "فيديو غير معدل" للضربة الأولى، بعد تقارير تحدثت عن تنفيذ ضربة ثانية استهدفت ناجين من الهجوم الأول.وكان رجلان قد نجوا بداية من قصف قارب أدى إلى مقتل تسعة آخرين، قبل أن يتعرض القارب لضربة جديدة. وأكد حصول الضربة اللاحقة، معتبراً أنها نُفذت "دفاعاً عن النفس" ولضمان تدمير القارب، ووفق قوانين النزاعات المسلحة.