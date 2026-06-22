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عربي-دولي

إطلاق نار على دورية أمنية في ريف حماة من قبل عنصر أمني.. ماذا حدث؟ (فيديو)

Lebanon 24
22-06-2026 | 03:15
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إطلاق نار على دورية أمنية في ريف حماة من قبل عنصر أمني.. ماذا حدث؟ (فيديو)
إطلاق نار على دورية أمنية في ريف حماة من قبل عنصر أمني.. ماذا حدث؟ (فيديو) photos 0
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تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر رجلاً مسلحاً في قرية الجنابرة بريف محافظة حماة السورية، وهو يطلق النار خلال تجمع عدد من الأهالي حوله لمحاولة تهدئته، حيث تم إلقاء القبض عليه.

وبحسب المعلومات المتداولة، أطلق الرجل النار في الهواء، قبل أن يوجه نيرانه باتجاه سيارتين تابعتين لقوى الأمن العام السوري أثناء مغادرتهما المكان.

وذكرت منصات إخبارية محلية أن المسلح عنصر في وزارة الدفاع السورية، وأن التوتر بدأ بعد دخول عناصر أمن إلى منزله بشكل مفاجئ للبحث عن أحد المطلوبين، وسط حديث عن مداهمة جرت بوجود نساء داخل المنزل.
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وأشارت المعلومات المتداولة إلى إصابة 4 عناصر أمن بجروح نتيجة إطلاق النار.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادثة. (روسيا اليوم)
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