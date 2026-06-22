إطلاق نار على دورية أمنية في ريف حماة من قبل عنصر أمني.. ماذا حدث؟ (فيديو)

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
#عاجل إثر تعرض دورية مشتركة للمباحث الجنائية والمهام الخاصة لإطلاق نار ومقاومة مسلحة أثناء أداء مهامها في توقيف مطلوبين بقرية الجنابرة، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على أحد المتورطين في هذا الاعتداء المسلح.#الجنابرة #الأمن_العام #سورية #حماة pic.twitter.com/7GmLm71PQH
— سوريا نيوز ● | Syria News (@KanaaMaged) June 22, 2026
#عاجل إثر تعرض دورية مشتركة للمباحث الجنائية والمهام الخاصة لإطلاق نار ومقاومة مسلحة أثناء أداء مهامها في توقيف مطلوبين بقرية الجنابرة، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على أحد المتورطين في هذا الاعتداء المسلح.#الجنابرة #الأمن_العام #سورية #حماة pic.twitter.com/7GmLm71PQH