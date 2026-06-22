إطلاق نار على دورية أمنية في ريف حماة من قبل عنصر أمني.. ماذا حدث؟ (فيديو)

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر رجلاً مسلحاً في قرية الجنابرة ، وهو يطلق النار خلال تجمع عدد من الأهالي حوله لمحاولة تهدئته، حيث تم إلقاء القبض عليه.



وبحسب المعلومات المتداولة، أطلق الرجل النار في الهواء، قبل أن يوجه نيرانه باتجاه سيارتين تابعتين لقوى السوري أثناء مغادرتهما المكان.



وذكرت منصات إخبارية محلية أن المسلح عنصر في ، وأن التوتر بدأ بعد دخول عناصر أمن إلى منزله بشكل مفاجئ للبحث عن أحد المطلوبين، وسط حديث عن مداهمة جرت بوجود نساء داخل المنزل.

#عاجل إثر تعرض دورية مشتركة للمباحث الجنائية والمهام الخاصة لإطلاق نار ومقاومة مسلحة أثناء أداء مهامها في توقيف مطلوبين بقرية الجنابرة، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على أحد المتورطين في هذا الاعتداء المسلح.#الجنابرة #الأمن_العام #سورية #حماة pic.twitter.com/7GmLm71PQH — نيوز ● | Syria News (@KanaaMaged) June 22, 2026 Advertisement



ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادثة. (روسيا اليوم) وأشارت المعلومات المتداولة إلى إصابة 4 عناصر أمن بجروح نتيجة إطلاق النار.ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادثة. (روسيا اليوم)