منصة "اكس" خارج الخدمة

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واجه مستخدمون حول العالم مشكلات في استخدام منصة إكس يوم الاثنين.وبدأ المستخدمون في الإبلاغ عن صعوبات في تحديث الخلاصات عبر تطبيق منصة إكس على الهواتف المحمولة، وكذلك موقع المنصة الإلكتروني، وذلك في حوالي الساعة 4:35 مساءً بتوقيت ، وفقًا لما أظهره موقع "داون ديتكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع والمنصات.وسُجلت النسبة الأكبر من البلاغات المتعلقة بالمشكلة في تطبيق إكس للهواتف الذكية.كما شملت الأعطال مستخدمين في عدة دول، من بينها ومصر، حيث أبلغوا عن صعوبات في استخدام المنصة خلال الفترة نفسها. (العربية(