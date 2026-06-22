فيديو مروّع من سوريا... رجلٌ ألقى بنفسه من مبنى!

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شهد شارع الأمريكان في مدينة اللاذقية، منذ قليل حادثة مؤسفة تمثلت بإقدام رجل على إلقاء نفسه من أحد الطوابق العلوية في أحد المباني السكنية بالمنطقة وبحسب المعلومات الأولية، فإن الرجل يُعتقد أنه يعاني من حالة صحية نفسية، وقد جرى نقله على الفور إلى أحد المستشفيات pic.twitter.com/b2TgU0HDlU
— ZAMANALWSL - زمان الوصل (@zamanalwsl) June 22, 2026
شهد شارع الأمريكان في مدينة اللاذقية، منذ قليل حادثة مؤسفة تمثلت بإقدام رجل على إلقاء نفسه من أحد الطوابق العلوية في أحد المباني السكنية بالمنطقة وبحسب المعلومات الأولية، فإن الرجل يُعتقد أنه يعاني من حالة صحية نفسية، وقد جرى نقله على الفور إلى أحد المستشفيات pic.twitter.com/b2TgU0HDlU