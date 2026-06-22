فيديو مروّع من سوريا... رجلٌ ألقى بنفسه من مبنى!

ألقى رجلٌ سوريّ نفسه من مبنى سكنيّ، في شارع الأميركان في مدينة .



ونُقِلَ الرجل على الفور إلى المستشفى، بينما أشارت المعلومات المتداولة إلى أنه كان يعاني من مشكلات صحية نفسية.



وأظهر مقطع فيديو الرجل وهو يتدلى من الطابق العلوي للمبنى قبل سقوطه، أمام المارة. (سكاي نيوز)

شهد شارع الأمريكان في مدينة اللاذقية، منذ قليل حادثة مؤسفة تمثلت بإقدام رجل على إلقاء نفسه من أحد الطوابق العلوية في أحد المباني السكنية بالمنطقة وبحسب المعلومات الأولية، فإن الرجل يُعتقد أنه يعاني من حالة صحية نفسية، وقد جرى نقله على الفور إلى أحد المستشفيات pic.twitter.com/b2TgU0HDlU — ZAMANALWSL - زمان الوصل (@zamanalwsl) June 22, 2026 Advertisement