اعتصام مرتقب احتجاجاً على أداء قاليباف

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أفادت مصادر إيرانية بأن عدداً من أعضاء الإسلامي يعتزمون التجمّع أمام مبنى ، احتجاجاً على ما يصفونه بامتناع رئيس المجلس محمد قاليباف عن الدعوة إلى جلسات برلمانية منذ أشهر واستفراده باتخاذ القرارات.وبحسب المصادر، يرى النواب المعترضون أن قاليباف تجاوز صلاحياته عبر اتخاذ قرارات من دون العودة إلى المجلس، الأمر الذي دفعهم إلى التحرك للمطالبة بعقد جلسة ومناقشة جملة من الملفات الخلافية.وأضافت المصادر أن حالة الاعتراض تصاعدت أخيراً بعدما سمح قاليباف، وفق منتقديه، لمفتشي بزيارة موقع لتخزين اليورانيوم المخصب، وهو ما يعتبره المعترضون إجراءً تم خلافاً لقانون البرلمان، وخلافاً للإذن الصادر عن قائد الإسلامية، فضلاً عن تعارضه مع مذكرة التفاهم ذات الصلة.ومن المتوقع أن يواصل النواب المعترضون تصعيدهم إلى حين عقد جلسة رسمية وطرح هذه الملفات للنقاش داخل المؤسسة التشريعية.