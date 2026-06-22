تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

اعتصام مرتقب احتجاجاً على أداء قاليباف

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-06-2026 | 23:18
A-
A+
اعتصام مرتقب احتجاجاً على أداء قاليباف
اعتصام مرتقب احتجاجاً على أداء قاليباف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت مصادر إيرانية بأن عدداً من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي يعتزمون التجمّع أمام مبنى البرلمان، احتجاجاً على ما يصفونه بامتناع رئيس المجلس محمد باقر قاليباف عن الدعوة إلى جلسات برلمانية منذ أشهر واستفراده باتخاذ القرارات.
Advertisement

وبحسب المصادر، يرى النواب المعترضون أن قاليباف تجاوز صلاحياته عبر اتخاذ قرارات من دون العودة إلى المجلس، الأمر الذي دفعهم إلى التحرك للمطالبة بعقد جلسة ومناقشة جملة من الملفات الخلافية.

وأضافت المصادر أن حالة الاعتراض تصاعدت أخيراً بعدما سمح قاليباف، وفق منتقديه، لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة موقع لتخزين اليورانيوم المخصب، وهو ما يعتبره المعترضون إجراءً تم خلافاً لقانون البرلمان، وخلافاً للإذن الصادر عن قائد الثورة الإسلامية، فضلاً عن تعارضه مع مذكرة التفاهم ذات الصلة.

ومن المتوقع أن يواصل النواب المعترضون تصعيدهم إلى حين عقد جلسة رسمية وطرح هذه الملفات للنقاش داخل المؤسسة التشريعية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
اعتصام للاساتذة المتعاقدين في اللبنانية أمام السرايا للمطالبة بتفرغهم
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 07:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إعتصام في بلدة الكواشرة تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 07:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام في طرابلس تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 07:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لسائقي الشاحنات على طريق ضهر البيدر
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 07:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة

الوكالة الدولية

مجلس الشورى

البرلمان

برلماني

الإسلام

الشورى

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:00 | 2026-06-23
Lebanon24
23:56 | 2026-06-22
Lebanon24
23:39 | 2026-06-22
Lebanon24
23:25 | 2026-06-22
Lebanon24
23:20 | 2026-06-22
Lebanon24
23:15 | 2026-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24