ترامب: إيران تبلي بلاء حسنا بشأن مضيق هرمز

قال الرئيس الأميركي، ، "سأفعل ما يجب عليّ فعله" إذا لم تلتزم باتفاقها مع .

وأضاف: "ما دامت إيران تحترمنا فلن نواجه أي مشكلة". وأشار إلى أن "فريق التفاوض الأميركي بقيادة قام بعمل جيد".

وشدد على أن بلاده قضت "على الكثير من قدرات إيران العسكرية"، مضيفاً: "تخلصنا من المستوى الأول والثاني والثالث من قيادات إيران".

وأوضح الرئيس الأميركي أنه يتعامل مع إيران "بطريقة مختلفة تماما عن ".

وعن ، قال ترامب: "مضيق هرمز مفتوح تماما. الوضع جيد جدا في مضيق هرمز. إيران تبلي بلاء حسنا للغاية فيما يتعلق بمضيق هرمز".