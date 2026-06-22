ترامب: إيران تبلي بلاء حسنا بشأن مضيق هرمز

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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "سأفعل ما يجب عليّ فعله" إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع واشنطن.
وأضاف: "ما دامت إيران تحترمنا فلن نواجه أي مشكلة". وأشار إلى أن "فريق التفاوض الأميركي بقيادة فانس قام بعمل جيد".
وشدد ترامب على أن بلاده قضت "على الكثير من قدرات إيران العسكرية"، مضيفاً: "تخلصنا من المستوى الأول والثاني والثالث من قيادات إيران".
وأوضح الرئيس الأميركي أنه يتعامل مع إيران "بطريقة مختلفة تماما عن الديمقراطيين".
وعن مضيق هرمز، قال ترامب: "مضيق هرمز مفتوح تماما. الوضع جيد جدا في مضيق هرمز. إيران تبلي بلاء حسنا للغاية فيما يتعلق بمضيق هرمز".