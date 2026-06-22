المتحدثة باسم البيت الابيض: ترامب لن يوقع اتفاقا مع إيران لا يخدم مصالح أميركا

أكدت المتحدثة باسم كارولين ليفيت، أن الرئيس الأميركي لن يوقع على اتفاق مع لا يخدم مصالح .

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وقالت ليفيت في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن الرئيس "لن يوقع أبدا على اتفاق لا يخدم مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي، فهو يضع مصلحة أميركا في المقام الأول دائما".وأضافت: "من السخف افتراض أن الرئيس ترامب سيوقع على اتفاق يُقارن بأي شكل من الأشكال بالاتفاق الكارثي"، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعه الرئيس .وتابعت المتحدثة قائلة: "سيضمن الاتفاق أن يعود بالنفع ليس فقط على مصالح الأميركي، بل على الشعب الأميركي أيضا".ترامب الإثنين "سأفعل ‌ما يجب عليّ ‌فعله" ‌إذا لم تلتزم إيران باتفاقها ‌مع ‌ .وأضاف ⁠ترامب لصحفيين "إذا لم تلتزم ⁠إيران ‌باتفاقها، ⁠أو إذا لم تتصرف ⁠بشكل لائق، ⁠فسأفعل ما يجب عليّ فعله".وتابع قائلا: "ما دامت إيران تحترمنا فلن نواجه أي مشكلة".وأشار إلى أن "فريق التفاوض الأميركي بقيادة فانس قام بعمل جيد".وشدد ترامب على أن بلاده قضت "على الكثير من قدرات إيران العسكرية"، مضيفا: "تخلصنا من المستوى الأول والثاني والثالث من قيادات إيران".