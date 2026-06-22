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عربي-دولي

المتحدثة باسم البيت الابيض: ترامب لن يوقع اتفاقا مع إيران لا يخدم مصالح أميركا

Lebanon 24
22-06-2026 | 23:56
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المتحدثة باسم البيت الابيض: ترامب لن يوقع اتفاقا مع إيران لا يخدم مصالح أميركا
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يوقع على اتفاق مع إيران لا يخدم مصالح الولايات المتحدة.
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وقالت ليفيت في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن الرئيس ترامب "لن يوقع أبدا على اتفاق لا يخدم مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي، فهو يضع مصلحة أميركا في المقام الأول دائما".

وأضافت: "من السخف افتراض أن الرئيس ترامب سيوقع على اتفاق يُقارن بأي شكل من الأشكال بالاتفاق النووي الإيراني الكارثي"، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعه الرئيس باراك أوباما.

وتابعت المتحدثة قائلة: "سيضمن الاتفاق أن يعود بالنفع ليس فقط على مصالح الأمن القومي الأميركي، بل على الشعب الأميركي أيضا".

وقال الرئيس ترامب الإثنين "سأفعل ‌ما يجب عليّ ‌فعله" ‌إذا لم تلتزم إيران باتفاقها ‌مع ‌واشنطن.

وأضاف ⁠ترامب لصحفيين "إذا لم تلتزم ⁠إيران ‌باتفاقها، ⁠أو إذا لم تتصرف ⁠بشكل لائق، ⁠فسأفعل ما يجب عليّ فعله".

وتابع قائلا: "ما دامت إيران تحترمنا فلن نواجه أي مشكلة".

وأشار إلى أن "فريق التفاوض الأميركي بقيادة فانس قام بعمل جيد".

وشدد ترامب على أن بلاده قضت "على الكثير من قدرات إيران العسكرية"، مضيفا: "تخلصنا من المستوى الأول والثاني والثالث من قيادات إيران".
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