أميركا تعتقل مطلوباً بتهمة أكبر عملية احتيال

أعلنت السلطات الأميركية القبض على إبراهيم خلدون حلمي، المتهم بالوقوف وراء واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ برنامج الرعاية الصحية لكبار السن في .

وذكرت الجهات الأميركية أن حلمي كان مطلوباً منذ مايو 2025، قبل أن يتم توقيفه خارج الولايات المتحدة بالتعاون مع السلطات .

ما قصة حلمي؟

تتهم السلطات حلمي بإدارة مخطط احتيالي يُقدّر حجمه بنحو 3.7 مليار دولار، استهدف برنامج الرعاية الصحية المخصص لكبار السن.

وأكدت أن المتهم أُعيد إلى الولايات المتحدة بعد استكمال إجراءات نقله من الخارج، تمهيداً لمحاكمته أمام الأميركي.

وأشادت السلطات الأميركية بدور مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في ميامي ووزارة العدل الأميركية، إضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في ، في تعقب المتهم وإلقاء القبض عليه.

ووصفت عملية التوقيف بأنها إنجاز مهم في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، مؤكدة استمرار ملاحقة المتهمين بالاستيلاء على أموال دافعي الضرائب أينما وجدوا.

كما وجهت الشكر إلى السفير الأميركي لدى تركيا توم لدوره في دعم جهود التنسيق والتعاون التي أسهمت في إنجاز القضية.