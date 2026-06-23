ليبرمان: إيران ستصبح نووية وأميركا ستبارك صواريخها الباليستية

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اعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن التفاهمات التي تتبلور بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا ستؤدي إلى جعل إيران دولة نووية، ومنح برنامجها للصواريخ الباليستية غطاءً أميركياً، إضافة إلى استمرار تمويل حلفائها ووكلائها في المنطقة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ليبرمان قوله إن الصفقة الجاري العمل عليها بين واشنطن وطهران تضمن هذه النتائج الثلاث، منتقداً مسار المفاوضات بين الجانبين.