ليبرمان: إيران ستصبح نووية وأميركا ستبارك صواريخها الباليستية

اعتبر " بيتنا" أن التفاهمات التي تتبلور بين وإيران في ستؤدي إلى جعل نووية، ومنح برنامجها للصواريخ الباليستية غطاءً أميركياً، إضافة إلى استمرار تمويل حلفائها ووكلائها في المنطقة.

ونقلت هيئة البث عن قوله إن الصفقة الجاري العمل عليها بين وطهران تضمن هذه النتائج الثلاث، منتقداً مسار المفاوضات بين الجانبين.