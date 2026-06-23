كُشفت هويته.. منفذ هجوم مكتبة كاليفورنيا في قبضة الأمن

وبحسب الشرطة، كان ساير قد تخرج حديثاً من مدرسة تشيكو الثانوية، فيما تلقت السلطات بلاغاً عن وجود مطلق نار داخل المكتبة بعد الساعة الخامسة مساء بقليل.وأوقفت القوى الأمنية المشتبه به، ووجهت إليه تهمتي قتل، في حين يشارك "FBI" ومكتب شريف مقاطعة بوت في التحقيقات.وقال قائد شرطة تشيكو بيلي ألدريدج إن الحادث كان "مأساوياً وصادماً للمجتمع"، مشيراً إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن المشتبه به تصرف بمفرده.وعقب الهجوم، أغلقت السلطات جميع فروع مكتبة مقاطعة بوت، بينما تواصل الشرطة جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود.، أعرب حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم عن تضامنه مع الضحايا، مشيداً بسرعة تحرك القوى الأمنية واعتقال المشتبه به.كما وصف النائب غالاغر ما حصل بأنه "عمل عنف عبثي"، مؤكداً وقوفه إلى جانب الضحايا وعائلاتهم.وتُعد مجزرة "كولومباين"، التي وقعت في 20 نيسان 1999 داخل مدرسة ثانوية في ولاية كولورادو، من أشهر حوادث إطلاق النار المدرسية في تاريخ ، وأسفرت عن سقوط 13 قتيلاً وإصابة أكثر من 20 آخرين. (روسيا اليوم)