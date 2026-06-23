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عربي-دولي

كُشفت هويته.. منفذ هجوم مكتبة كاليفورنيا في قبضة الأمن

Lebanon 24
23-06-2026 | 15:28
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كُشفت هويته.. منفذ هجوم مكتبة كاليفورنيا في قبضة الأمن
كُشفت هويته.. منفذ هجوم مكتبة كاليفورنيا في قبضة الأمن photos 0
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كشفت السلطات الأميركية هوية منفذ إطلاق النار داخل مكتبة عامة في شمال ولاية كاليفورنيا، في حادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفل، وسط معلومات عن اهتمامه بمجزرة مدرسة "كولومباين".
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ونشرت الشرطة صورة توقيف برادلي سكوت ساير، البالغ 18 عاماً، بعد يوم من الهجوم الذي وقع داخل مكتبة مقاطعة بوت.
وبحسب الشرطة، كان ساير قد تخرج حديثاً من مدرسة تشيكو الثانوية، فيما تلقت السلطات بلاغاً عن وجود مطلق نار داخل المكتبة بعد الساعة الخامسة مساء بقليل.

وأوقفت القوى الأمنية المشتبه به، ووجهت إليه تهمتي قتل، في حين يشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" ومكتب شريف مقاطعة بوت في التحقيقات.

وقال قائد شرطة تشيكو بيلي ألدريدج إن الحادث كان "مأساوياً وصادماً للمجتمع"، مشيراً إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن المشتبه به تصرف بمفرده.

وعقب الهجوم، أغلقت السلطات جميع فروع مكتبة مقاطعة بوت، بينما تواصل الشرطة جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود.

من جهته، أعرب حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم عن تضامنه مع الضحايا، مشيداً بسرعة تحرك القوى الأمنية واعتقال المشتبه به.

كما وصف النائب جيمس غالاغر ما حصل بأنه "عمل عنف عبثي"، مؤكداً وقوفه إلى جانب الضحايا وعائلاتهم.

وتُعد مجزرة "كولومباين"، التي وقعت في 20 نيسان 1999 داخل مدرسة ثانوية في ولاية كولورادو، من أشهر حوادث إطلاق النار المدرسية في تاريخ الولايات المتحدة، وأسفرت عن سقوط 13 قتيلاً وإصابة أكثر من 20 آخرين. (روسيا اليوم)
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