روسيا تنتقد أوروبا.. ماذا قالت عن الحوار معها؟

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وأشار بيسكوف إلى أن "بدء أي حوار يتطلب أوَّلاً معرفة مدى استعداد لذلك"، لافتاً إلى وجود "تصدعات داخل المعسكر ".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أنه "حان الوقت لاستئناف الحوار" مع بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وبناء سلام دائم في أوروبا"، مشدداً على ضرورة وجود الأوروبيين على طاولة أي مباحثات سلام مستقبلية لضمان مصالح القارة الأوروبية.وبعد ذلك، اقترح فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعَي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات الروسية، حسب ما أفادت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.إلى ذلك، دعا المتحدث باسم الكرملين إلى محاسبة "نظام كييف قانونياً على ما ارتكب من جرائم، مشيراً إلى أن "هذه المسألة موجودة على جدول الأعمال ولا يمكن نسيانها".واعتبر بيسكوف أن "الوضع على بالنسبة لكييف يتدهور بشكل متسارع يومًا بعد يوم، وقد يصل إلى نقطة تصبح فيها العواقب لا مَناص منها"، مضيفًا أن "القوات الروسية والأجهزة المعنية تعمل على مدار الساعة للحد من آثار الضربات التي تنفذها القوات ضد أهداف مدنية".ولفت إلى أنه لا توجد حتى الآن تفاهمات محددة بشأن مسار المفاوضات مع ، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن ستتواصل.