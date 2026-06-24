استطلاع رأي جديد.. ماذا قال الأميركيون عن إيران؟

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع "إبسوس" أن واحداً فقط من كل أربعة أميركيين يرى أن الحرب التي شنها الرئيس الأميركي على كانت مبررة، فيما أعربت غالبية المشاركين عن قلقها من عدم صمود الهدنة المبرمة مع طهران.

وبيّن الاستطلاع، الذي استمر خمسة أيام وانتهى أمس الإثنين، أن الحرب انعكست على شعبية ، إذ تراجعت نسبة تأييده إلى 34%، وهو أدنى مستوى يسجله خلال ولايته الرئاسية الثانية.

ووفق النتائج، رأى 23% فقط من المشاركين، بينهم نحو نصف الجمهوريين، أن أصبحت في موقع أقوى تجاه إيران مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.

في المقابل، اعتبر 35% من المستطلعين أن موقف بات أضعف، بينما رأى آخرون أن الوضع لم يتغير بشكل ملحوظ أو أنهم لم يحسموا رأيهم بعد.

وكان ترامب ونظيره مسعود بزشكيان قد توصلا في 17 حزيران إلى اتفاق مبدئي من شأنه إعادة فتح مسارات شحن والغاز التي تعطلت بفعل الصراع، إلى جانب تخفيف الضغوط الاقتصادية الأميركية المفروضة على إيران.

ورغم ذلك، أظهر الاستطلاع أن 63% من لا يعتقدون أن الاتفاق سيؤدي إلى سلام دائم بين البلدين. كما رأى نحو نصف الجمهوريين وثمانية من كل عشرة ديمقراطيين أن فرص تحقيق سلام مستدام تبقى ضعيفة.

في المقابل، اعتبر 18% فقط من المشاركين، بينهم 10% من و34% من الجمهوريين، أن الاتفاق قد يفضي إلى سلام دائم.

وفي ملف الاقتصاد، سجلت نسبة تأييد ترامب بشأن معالجة تكاليف المعيشة 22%، وهي نسبة تقترب من أدنى مستوياتها خلال رئاسته، وتبقى أقل من نسبة التأييد التي حظي بها سلفه قبيل انتهاء ولايته.