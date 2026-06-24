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عربي-دولي

ترامب: إيران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها

Lebanon 24
24-06-2026 | 08:58
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ترامب: إيران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن  إيران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه "لا توجد عجلة" بشأن وصولهم إلى البلاد.
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وأضاف  ترامب أن المفتشين الأمريكيين سينضمون إلى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمشاركة في عمليات تفتيش المواقع النووية الإيرانية، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأربعاء إن تفتيش المواقع النووية الإيرانية "سيحصل"، من دون تحديد موعد دقيق لهذه العملية.

وأضاف غروسي في تصريحات للصحافيين خلال زيارة لليابان "سواء حدث ذلك اليوم، أو غدا، أو بعد أسبوع، أو بعد عشرة أيام، هذا الأمر مهم لكنه ليس ضروريا. سيحصل ذلك لا محالة".

وأتت تصريحات  غروسي في ظل تباين في المواقف بين الولايات المتحدة وإيران بعد توقيعهما مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. وبينما أكد مسؤولون أمريكيون أن طهران وافقت على دعوة المفتشين للعودة، أكدت إيران أنها لن تسمح للوكالة بتفتيش المنشآت المتضررة جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية. 

وأشار غروسي إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران تنص "صراحة" على أن الأنشطة النووية المزمع تنفيذها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب "ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، و"لذلك، من البديهي أننا سنضطر لإجراء عمليات تفتيش".
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