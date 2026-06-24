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عربي-دولي

أردوغان: تقدم كبير في مسار تركيا خالية من الإرهاب

Lebanon 24
24-06-2026 | 13:53
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أردوغان: تقدم كبير في مسار تركيا خالية من الإرهاب
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أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، بالمرحلة التي وصل إليها مسار "تصفية" حزب العمال الكردستاني في تركيا.
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وقال أردوغان عبر منصة "إكس": "لقد اجتاز مسار تركيا خالية من الإرهاب، بنجاح اختبارات صعبة خلال الأشهر الـ22 الماضية".


ومسار "تركيا خالية من الإرهاب"، مبادرة سياسية وأمنية أطلقتها الحكومة التركية بهدف إنهاء تهديد حزب العمال الكردستاني والجماعات المرتبطة به داخل تركيا، عبر مزيج من الإجراءات الأمنية والتشريعية والسياسية.


وتابع أردوغان: "في المرحلة الحالية، نعمل على إطار قانوني من شأنه تسريع عملية تصفية التنظيم".

وأضاف: "بعد إجراء المشاورات اللازمة، سنعرض هذا التنظيم التشريعي على البرلمان، باعتباره الجهة المخولة بحل المشكلات، دون إطالة".

وأكد الرئيس التركي، "إيمانه الراسخ بأن تركيا تمتلك القدرة الكاملة على حل هذه القضية من دون تقديم أي تنازل عن مقوماتها الأساسية أو عن قيم شعبها".

وختم قائلًا: "بصفتنا تحالف الشعب، وبمساندة برلماننا، سنُنجز هذه العملية المباركة بالكامل، وسنترك في سجل التاريخ صفحة نفخر بها"، وفقاً لقوله.
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