تمويل ضخم من ترامب لحرب إيران

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وبحسب الطلب الذي نشره وأحاله إلى الكونغرس، خُصص 67.15 مليار دولار لوزارة الدفاع، إضافة إلى نحو تريليون دولار سبق تخصيصها العام الماضي، و1.5 تريليون دولار يطلبها ضمن موازنة العام المقبل.وقال البيت الأبيض إن التمويل الإضافي يستهدف تغطية النفقات التشغيلية للحرب مع إيران، بما يشمل كلفة العسكريين، والاستعدادات العسكرية، وإعادة بناء مخزونات الأسلحة، والبرامج السرية.ويتضمن الطلب أيضاً 21 مليار دولار لشراء الذخائر، وتعزيز الصناعية الدفاعية الأميركية، ودعم القدرات العسكرية الحيوية.ويأتي هذا الطلب بعد يوم من إقرار مجلس الشيوخ قراراً بشأن صلاحيات الحرب، يدعو ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران، وذلك بعد أسابيع من موافقة مجلس النواب على الإجراء نفسه، بدعم من عدد من الجمهوريين والديمقراطيين.وقوبل الطلب باعتراض سريع من مشرعين في الحزبين، انتقدوا عدم إطلاعهم على تطورات الحرب أو خطط الإدارة منذ بدء العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران في 28 شباط.واعتبر عدد من أعضاء الكونغرس أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس، لا الرئيس، صلاحية إعلان الحرب وإرسال القوات إلى القتال، متهمين ترامب بتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات.ويملك الجمهوريون المؤيدون لترامب أغلبية محدودة في مجلسي النواب والشيوخ، ما يجعل تمرير المخصصات المالية بحاجة غالباً إلى دعم من الديمقراطيين.ويشمل الطلب كذلك 1.4 مليار دولار لمواجهة تفشي إيبولا في أفريقيا، منها 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الدولية، و500 مليون دولار لدعم الأمن الصحي العالمي.وقال البيت الأبيض إن هذا التمويل "ضروري لحماية ومنع انتقال إلى "، كما طلبت الإدارة 11.1 مليار دولار إضافية لدعم المزارعين الأميركيين.