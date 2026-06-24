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صحة

موجة حر شديدة تجتاح أوروبا.. والصحة العالمية تحذر: تشكّل تهديدا متزايدا ومميتا

Lebanon 24
24-06-2026 | 23:50
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موجة حر شديدة تجتاح أوروبا.. والصحة العالمية تحذر: تشكّل تهديدا متزايدا ومميتا
موجة حر شديدة تجتاح أوروبا.. والصحة العالمية تحذر: تشكّل تهديدا متزايدا ومميتا photos 0
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في الوقت الذي تشهد فيه أجزاء كثيرة من العالم درجات حرارة مرتفعة، نبّه مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إلى أن الحرارة الشديدة تشكل تهديدا متزايدا ومميتا للصحة العامة.
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وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي عقد في جنيف أمس الأربعاء: "إن الحرارة هي واحدة من أخطر التهديدات المتزايدة بسرعة على الصحة والسلامة والتي يفرضها تغير المناخ".

وذكر تيدروس أن حوالي 500 ألف شخص يموتون كل عام في جميع أنحاء العالم لأسباب تتعلق بالحرارة، مضيفا أنه يمكن الوقاية من العديد من هذه الوفيات.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ينبغي أن تركز التدابير الوقائية على الفئات الضعيفة، بما في ذلك كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية كامنة، والنساء الحوامل، والأطفال، بالإضافة إلى العمال والفئات السكانية المحرومة اجتماعيا.

يأتي ذلك، فيما واصلت موجة حر شديدة اجتياحها مناطق في غرب أوروبا أمس الأربعاء بعدما أودت بحياة العشرات وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المدارس والمعالم الثقافية، في وقت حذر فيه خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة بالغة الارتفاع قد تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وحطمت بريطانيا الأرقام القياسية، إذ سجلت أعلى درجة حرارة في شهور حزيران، لتصل إلى 36.1 درجة مئوية في جنوب إنجلترا، في وقت غطت فيه قبة حرارية معظم أنحاء غرب أوروبا.

كما سجلت درجات الحرارة في باريس ارتفاعا غير مسبوق في حزيران بلغ 40.9 درجة مئوية، وذلك بعد يوم من تسجيل فرنسا لأشد الأيام حرارة منذ بدء تسجيل البيانات قبل ما يقرب من 80 عاما، عندما بلغت درجات الحرارة ذروتها عند 44.3 درجة مئوية في بلدة بيسوس الواقعة بجنوب غرب البلاد.
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