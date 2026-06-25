بسبب "إيبولا"...الرياض توقف السفر إلى ثلاث دول إفريقية

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أعلنت السعودية، عن تعليق سفر مواطنيها إلى ثلاث دول إفريقية، ووقف ووقف التأشيرات للدخول منها، وذلك ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى الحد من مخاطر انتشار مرض “إيبولا”.
وقالت هيئة الصحة العامة “وقاية”، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن القرار يشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان.
وأضافت الهيئة أن الإجراءات تتضمن أيضاً منع دخول المسافرين من هذه الدول إلى المملكة، إضافة إلى تعليق إصدار التأشيرات بجميع أنواعها لهم.
وأشارت إلى أن القيود تمتد كذلك لتشمل المسافرين من دول أخرى في حال كانوا قد أقاموا في أي من الدول الثلاث خلال الـ21 يوماً السابقة لوصولهم إلى المملكة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء وقائي احترازي، بناءً على تقييم الجهات الصحية المختصة للوضع الوبائي المتعلق بفيروس إيبولا.