قضية إبستين تعود إلى الواجهة

Advertisement

وكانت الصحفية كاتي بانغ قد رفعت دعوى في نيسان الماضي ضد وزارة العدل والقائم بأعمال تود بلانش، متهمة إياهما بإخفاء أسماء متآمرين وحذف أجزاء واسعة من ملفات القضية.وبحسب وثيقة قضائية حصلت عليها وكالة "نوفوستي"، قبلت المحكمة طلب بانغ المتعلق بإصدار أمر قضائي أولي.ونص الحكم على أن تنشر وزارة العدل، بحلول 2 ، 8 رسائل تتضمن الأسماء الكاملة للمرسلين والمستلمين، ووثيقتين تتضمنان أسماء المتواطئين المزعومين، إضافة إلى الملاحظات الأصلية لمكتب التحقيقات لأربعة تقارير ومواد أجنبية.وفي حال عدم تنفيذ الطلب، يتعين على وزارة العدل تقديم أسباب قانونية تبرر استمرار حجب كل مادة من هذه الوثائق.وكان الأميركي جي دي قد تناول القضية، معرباً عن رغبته في محاكمة مزيد من الأشخاص المرتبطين بإبستين، لكنه أشار إلى وجود تحديات قانونية تحول دون نشر جميع الوثائق، إذ لا تزال نحو 2.5 مليون وثيقة بحاجة إلى موافقة قضائية.في المقابل، اتهم النائب روبرت غارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة بمجلس النواب، فانس بعقد "اجتماعات سرية في " للتنسيق بشأن ملفات إبستين بهدف حماية الرئيس .ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة العدل الأميركية نشر أكثر من 3.5 مليون صفحة من الوثائق المتعلقة بالقضية، فيما لا يزال الجزء المتبقي بانتظار قرار قضائي. (روسيا اليوم)