بقيمة 35 مليار دولار.. صفقة صواريخ ضخمة للجيش الأميركي

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لزيادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية المتقدمة المستخدمة في منظومة "ثاد"، قامت الأميركية (بنتاغون) بتوقيع صفقة ذخيرة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة "لوكهيد مارتن".ويمتد العقد لمدة 7 سنوات، ويهدف إلى رفع الإنتاج السنوي لصواريخ "ثاد" من 96 إلى نحو 400 صاروخ.وفي هذا الإطار، أقر مسؤولون أميركيون بأن الاستخدام المكثف لهذا النظام خلال المواجهات المباشرة مع أدى إلى انخفاض مقلق في المخزون، وفق وكالة " "، ووصف هذا الإجراء بأنه أكبر تحرك لتعويض تراجع مخزون الذخائر والأسلحة بعد الحرب الأخيرة.وتعد صواريخ "ثاد"، التي تتجاوز قيمة الواحد منها 12 مليون دولار، عنصرا أساسيا في اعتراض الصواريخ البالستية التي استهدفت قواعد وقوات أميركية في المنطقة، إلى جانب .وأفادت مصادر عسكرية أميركية أن الاستهلاك المرتفع لهذه الصواريخ خلال القتال أدى إلى تراجع المخزون الاستراتيجي الأميركي إلى مستوى "يثير القلق".