تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بقيمة 35 مليار دولار.. صفقة صواريخ ضخمة للجيش الأميركي

Lebanon 24
26-06-2026 | 12:07
A-
A+
بقيمة 35 مليار دولار.. صفقة صواريخ ضخمة للجيش الأميركي
بقيمة 35 مليار دولار.. صفقة صواريخ ضخمة للجيش الأميركي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لزيادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية المتقدمة المستخدمة في منظومة "ثاد"، قامت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بتوقيع صفقة ذخيرة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة "لوكهيد مارتن".  
Advertisement

ويمتد العقد لمدة 7 سنوات، ويهدف إلى رفع الإنتاج السنوي لصواريخ "ثاد" من 96 إلى نحو 400 صاروخ.

وفي هذا الإطار، أقر مسؤولون أميركيون بأن الاستخدام المكثف لهذا النظام خلال المواجهات المباشرة مع إيران أدى إلى انخفاض مقلق في المخزون، وفق وكالة "بلومبرغ"، ووصف هذا الإجراء بأنه أكبر تحرك من واشنطن لتعويض تراجع مخزون الذخائر والأسلحة بعد الحرب الأخيرة.

وتعد صواريخ "ثاد"، التي تتجاوز قيمة الواحد منها 12 مليون دولار، عنصرا أساسيا في اعتراض الصواريخ البالستية الإيرانية التي استهدفت قواعد وقوات أميركية في المنطقة، إلى جانب إسرائيل.

وأفادت مصادر عسكرية أميركية أن الاستهلاك المرتفع لهذه الصواريخ خلال القتال أدى إلى تراجع المخزون الاستراتيجي الأميركي إلى مستوى "يثير القلق".
مواضيع ذات صلة
إسرائيل توافق على صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات إف-35 وإف-15
lebanon 24
Lebanon24
27/06/2026 04:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية توافق على صفقة للكويت بقيمة 235.9 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
27/06/2026 04:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية كلّف طهران خسائر بقيمة 4.8 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
27/06/2026 04:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
صفقة بـ30 مليار دولار.. شركة "سبيس إكس" توقع اتفاقا ضخما مع "غوغل"
lebanon 24
Lebanon24
27/06/2026 04:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع

الإيرانية

من واشنطن

الإيراني

إسرائيل

بلومبرغ

بنتاغون

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:03 | 2026-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:55 | 2026-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:46 | 2026-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:37 | 2026-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:03 | 2026-06-26
Lebanon24
16:29 | 2026-06-26
Lebanon24
15:55 | 2026-06-26
Lebanon24
15:46 | 2026-06-26
Lebanon24
14:37 | 2026-06-26
Lebanon24
13:56 | 2026-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24