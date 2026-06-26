بقيمة 35 مليار دولار.. صفقة صواريخ ضخمة للجيش الأميركي

لزيادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية المتقدمة المستخدمة في منظومة "ثاد"، قامت وزارة الدفاع
الأميركية (بنتاغون) بتوقيع صفقة ذخيرة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة "لوكهيد مارتن".
ويمتد العقد لمدة 7 سنوات، ويهدف إلى رفع الإنتاج السنوي لصواريخ "ثاد" من 96 إلى نحو 400 صاروخ.
وفي هذا الإطار، أقر مسؤولون أميركيون بأن الاستخدام المكثف لهذا النظام خلال المواجهات المباشرة مع إيران
أدى إلى انخفاض مقلق في المخزون، وفق وكالة "بلومبرغ
"، ووصف هذا الإجراء بأنه أكبر تحرك من واشنطن
لتعويض تراجع مخزون الذخائر والأسلحة بعد الحرب الأخيرة.
وتعد صواريخ "ثاد"، التي تتجاوز قيمة الواحد منها 12 مليون دولار، عنصرا أساسيا في اعتراض الصواريخ البالستية الإيرانية
التي استهدفت قواعد وقوات أميركية في المنطقة، إلى جانب إسرائيل
.
وأفادت مصادر عسكرية أميركية أن الاستهلاك المرتفع لهذه الصواريخ خلال القتال أدى إلى تراجع المخزون الاستراتيجي الأميركي إلى مستوى "يثير القلق".