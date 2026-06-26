ترامب: إيران خرقت وقف إطلاق النار بهجوم مسيّرات في مضيق هرمز

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أكد الرئيس الأميركي اليوم الجمعة، أن خرقت وقف إطلاق النار بشكل صارخ.وأوضح في تدوينة على منصته "تروث سوشيال": أطلقت إيران ما لا يقل عن أربع طائرات مسيرة هجومية من طراز "ون واي" على سفن تعبر مضيق هرمز.. أصابت إحدى الطائرات سطح سفينة شحن كبيرة وباهظة الثمن إصابة مباشرة، كما لحقت أضرار بالسفينة، لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها.وأضاف: أسقطنا ثلاث طائرات مسيرة أخرى.. من الواضح أن هذا انتهاك صارخ لاتفاقية وقف إطلاق النار.قبل ذلك، أعلنت الخارجية ، الجمعة، أنه "لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون مراعاة سيادة إيران"، مشيرة إلى أن عبور السفن بمسارات موازية في مضيق هرمز قد يعرضها للخطر.وقال نائب كاظم غريب آبادي على "إكس": "أي إطار عمل لعبور المضيق يجب أن يكون بالتنسيق مع إيران وإلا فستكون النتيجة تعليق المسار المتبع".وقالت خارجية إيران إن "مضيق هرمز يجب أن يدار بالتنسيق مع عُمان كما ورد بمذكرة التفاهم"، مشيرة إلى أن "أمن المنطقة لا يتحقق إلا بالتعاون بين دولها من دون تدخل أجنبي".جاء ذلك، بعد ساعات من تأكيد مسؤولين أميركيين اثنين رفيعي المستوى أن هاجم الخميس، سفينة شحن ترفع علم سنغافورة أثناء عبورها مضيق هرمز، في خطوة تُعد اختباراً لاتفاق وقف التصعيد وإعادة فتح الممر الملاحي الحيوي الذي وقعته وإيران الأسبوع الماضي.ووفقاً للمسؤولين، تسبب الهجوم في أضرار بجسر القيادة الخاص بالسفينة، دون تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم، بحسب ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية (UKMTO).وقع الحادث بالقرب من السواحل العُمانية بعد ساعات من تحذير البحرية التابعة للحرس الثوري السفن التجارية من استخدام مسارات بحرية داخل المضيق لم تعتمدها السلطات الإيرانية وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.