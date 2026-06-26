ألمانيا: محاكمة رجلين بتهم التخطيط لهجمات ضد شخصيات مؤيدة لإسرائيل

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بدأت في ، الجمعة، محاكمة رجلين بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد شخصيات عامة بارزة مؤيدة لإسرائيل، والتجسس على يهود لصالح أجهزة الاستخبارات ، بحسب "فرانس برس".ويواجه المواطن الدنماركي " " لائحة اتهام تشمل التجسس ومحاولة القتل والحرق العمد والتخريب، في حين يتهم شريكه الأفغاني المفترض "تواب م." بمحاولة قتل.ويقول ممثلو الادعاء إن "علي س." تجسس على رئيس الجمعية ، عضو السابق عن حزب الخضر فولكر بيك، في إطار مخطط لاغتياله.وهو متهم أيضاً بالتجسس على رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، شوستر، بالإضافة الى يهوديين يمتلكان متجري بقالة في برلين بهدف إضرام النار بشكل متعمد في المتجرين.وأضاف الادعاء أن "علي س." تلقى في أوائل عام 2025 أوامر من فيلق ، فرع العمليات الخارجية للحرس الثوري .وتم سجن الرجلين احتياطياً في ألمانيا بعد اعتقالهما العام الماضي في الدنمارك وتسليمهما لاحقاً.وقالت مارايكي فرانتزن، المتحدثة باسم المحكمة في هامبورغ، إن فولكر بيك حضر الجلسة الافتتاحية للمحاكمة مصحوباً بحماية من الشرطة.وذكرت فرانتزن أن المتهمين مارسا حقهما في الصمت بعد قراءة لائحة الاتهام.