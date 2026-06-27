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عربي-دولي

بعد كارثة فنزويلا.. إليكم هذه الإرشادات التي ينصح بها الخبراء في حال وقوع زلازل

Lebanon 24
27-06-2026 | 02:32
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بعد كارثة فنزويلا.. إليكم هذه الإرشادات التي ينصح بها الخبراء في حال وقوع زلازل
بعد كارثة فنزويلا.. إليكم هذه الإرشادات التي ينصح بها الخبراء في حال وقوع زلازل photos 0
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يواصل الفنزويليون وفرق الإنقاذ البحث عن ناجين من الزلزالين المدمرين اللذين وقعا يوم الأربعاء الماضي واللذين أديا إلى مقتل أكثر من 920 شخصاً، ووقوع آلاف الإصابات، إضافة إلى فقدان أكثر من 50 ألف شخص. 

وتُذكر كارثة فنزويلا بالزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في شباط 2023، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.
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وبحسب الخبراء، هناك عدة إجراءات يجب اتباعها في حال وقوع زلزال، تعرف إليها: 

حاول أن تحافظ على هدوئك وهدوء المحيطين.

لا تبادر إلى الخروج أو النزول لأن البقاء في الداخل أسلم.

احتَمِ تحت طاولة متينة أو عتبة باب أو في إحدى الزوايا الداخلية حتى انتهاء الهزات.

ابتعد عن النوافذ والشرفات وعن الأشياء المثبتة على السقوف والجدران والرفوف.

يجب التأكد من حماية الرأس والوجه بما أمكن أو بيديك بوضعية القرفصاء.

قطع جميع مصادر الطاقة إذا أمكن.

عدم استعمال المصعد الكهربائي.

في حال كان الشخص خارج المنزل، الابتعاد عن المباني والأسوار بمعدل ارتفاعها، وعن الأشجار أو خطوط التيار الكهربائي واليافطات المعدنية.

وفي الأماكن العامة، عدم الاندفاع نحو باب الخروج تجنباً للازدحام والبحث عن مخارج الطوارئ والابتعاد عن أي شيء قابل للسقوط.

وفي السيارة، تجنب القيادة المتهورة، وركن السيارة إلى يمين الطريق بعيداً عن المباني والجدران والإمدادات الكهربائية العامة، وتسهيل مرور سيارات الإنقاذ، وعدم عبور الجسور أو الاحتماء تحتها وداخل الأنفاق.

وإذا كنت في المصعد وقت وقوع الزلزال، فاضغط على الزر المناسب للطابق الأقرب لإيقاف المصعد والمغادرة بالسرعة القصوى باتجاه الأماكن الآمنة.(العربية)
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