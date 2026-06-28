هجوم دامٍ في كراتشي... والجيش الباكستاني يعلن الحسم

أعلن الجيش الباكستاني انتهاء عملية تمشيط نفذتها قوات الأمن ضد مسلحين اقتحموا منشأة أمنية في مدينة كراتشي الساحلية، جنوب البلاد.
وذكر الجيش، في بيانات رسمية، أن قوات الأمن قتلت ثلاثة مهاجمين وأوقفت رابعاً كان مصاباً.
وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة عناصر من القوات شبه العسكرية، وإصابة أربعة آخرين.
وتبنّت "جماعة الأحرار"، المنشقة عن حركة طالبان
باكستان، الهجوم في بيان وُجّه إلى وسائل الإعلام
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وكان مسلحون مدججون بالسلاح قد اقتحموا، في وقت متأخر من مساء السبت، مكتباً تابعاً لقوات "رينجرز
" شبه العسكرية في شرق كراتشي.
وبحسب الجيش، حاول المهاجمون اختراق محيط المنشأة بعد انفجار وقع عند بوابتها الرئيسية، قبل أن تتصدى لهم القوات الموجودة في المكان.
وأكد البيان أن باكستان ستنفذ عمليات انتقامية ضد منفذي الهجوم، رداً على مقتل جنودها.
وأعرب رئيس أركان الجيش
، المشير عاصم منير
، عن تعازيه لعائلات الجنود الذين قتلوا في الهجوم، قائلاً إن "هذه التضحيات تعزز التزامنا الراسخ بحماية أمتنا مهما كلف الأمر".
وتشهد باكستان في السنوات الأخيرة تصاعداً في الهجمات المسلحة، فيما تتهم إسلام آباد جارتها أفغانستان
بالسماح لجماعات مسلحة باستخدام أراضيها، وهو ما تنفيه كابول
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