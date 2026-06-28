ترامب يرشح مسؤولاً جديداً لقيادة الهجرة والجمارك

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ووصف شروير، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، بأنه "وطني ذو خبرة عملية حقيقية"، معتبراً أنه "قائد مثبت لديه عقود من الخبرة في سجن أسوأ المجرمين".وأشاد ترامب بخبرة شروير التي تمتد لنحو 30 عاماً في مجال إنفاذ القانون، من بينها عمله كضابط شرطة في أوكلاهوما، وخدمته في مشاة البحرية، إضافة إلى دوره في قيادة الشراكات بين أجهزة إنفاذ القانون المحلية ووكالة الهجرة والجمارك ضمن برنامج 287(g).وقال ترامب إن شروير يملك المؤهلات اللازمة لاحتجاز وترحيل "المجرمين الأجانب غير الشرعيين"، داعياً إلى الإسراع في تثبيت تعيينه.ويأتي الترشيح في وقت تجعل فيه ملف الهجرة أحد أبرز عناوين أجندتها في الولاية الثانية، مع توسيع عمليات المداهمة في أماكن العمل وتعزيز إجراءات إنفاذ القانون داخل البلاد.كما زادت إدارة الهجرة والجمارك اعتمادها على وكالات إنفاذ القانون في الولايات والمناطق المحلية عبر اتفاقيات 287(g)، في موازاة تخفيف بعض أساليب الإنفاذ المثيرة للجدل التي طُبقت خلال الأشهر الماضية.وأشاد الداخلي ماركواين مولين بترشيح شروير، قائلاً إنه يأتي "مباشرة من الميدان العملياتي"، بعدما قاد جهود إنفاذ واسعة بالتعاون مع شركاء محليين وفيدراليين في أوكلاهوما.وأضاف أن خبرة شروير ستساعد إدارة الهجرة والجمارك على استهداف المهاجرين غير الشرعيين واعتقالهم وترحيلهم.وفي حال تثبيت تعيينه، سيخلف شروير المدير بالإنابة ديفيد فينتوريلا، الذي تولى قيادة الوكالة منذ أيار 2026 بعد تقاعد تود ليونز.وسيظل فينتوريلا في منصبه بالإنابة إلى حين مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين شروير.وإذا حصل على الموافقة، سيكون شروير أول مدير لإدارة الهجرة والجمارك يثبته مجلس الشيوخ منذ تعيين سارة سالدانيا عام 2014، منهياً فترة استمرت 11 عاماً تولى خلالها قادة بالوكالة إدارة الوكالة.وكتب مولين: "مرت 11 سنة منذ أن عيّن مجلس الشيوخ مديراً لإدارة الهجرة والجمارك في وزارة الأمن الداخلي. يجب على مجلس الشيوخ أن يسرع في المصادقة على تعيين لانس شروير".