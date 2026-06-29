تحذير عاجل وخطير للحكومات: العالم أمام تهديد سيبراني جديد خلال أشهر!

حذّر تحالف دولي من أجهزة الاستخبارات من أن نماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على شن هجمات سيبرانية كبرى، قد تتجاوز دفاعات الحكومات والشركات، أصبحت على بعد أشهر لا سنوات.

وبحسب تقرير لـ"CNN"، ترجمه " "، دعا تحالف "العيون الخمس"، الذي يضم وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، الحكومات وقادة الشركات إلى "التحرك الآن" لتعزيز دفاعاتهم في مواجهة تهديدات سيبرانية متطورة. وتأتي هذه الدعوة النادرة إلى التحرك بعد أن أمرت إدارة الرئيس الأميركي شركة "Anthropic" بتعليق استخدام نماذجها الأكثر تقدماً من قبل الرعايا الأجانب، في خطوة تعكس القلق المتزايد لدى الدول الغربية من القدرات الناشئة لهذه التكنولوجيا.

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وحسب التقرير، قالت أجهزة الاستخبارات في بيان مشترك، الاثنين، إن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة "من المتوقع أن تتجاوز التوقعات الحالية للقطاع، وأن تغيّر بشكل جذري القدرات السيبرانية الهجومية والدفاعية". وأضافت: "الجدول ليس سنوات، بل أشهر".

تابع التقرير:" وكان باحثون ومديرون في قطاع الذكاء الاصطناعي قد عبّروا عن مخاوف مختلفة تتعلق بسلامة هذه التكنولوجيا المتقدمة. ووصف قادة "العيون الخمس"هذه النماذج بأنها قد تخفض "الحواجز أمام الجهات الخبيثة"، وتزيد سرعة الهجمات وتعقيدها. وقال خبراء في الذكاء الاصطناعي إن الرسالة "شديدة الوضوح"، وقد تحمل تداعيات مقلقة لا على الحكومات والشركات الكبرى فقط، بل أيضاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم".

يضيف التقرير:" وقالت أوليفيا شين، مديرة برنامج التقنيات الاستراتيجية في مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني، لـCNN إن الرسالة الأساسية هي أنه في عصر الذكاء الاصطناعي، ستقع الاختراقات، والمسألة ليست "إذا" بل "متى"، ولذلك من المهم الاستعداد الآن. وكان التوجيه الواسع الصادر عن ضد نموذجي "Mythos 5" و"Fable 5" التابعين لشركة "Anthropic"من بين أوسع الإجراءات التي اتخذتها حكومة رداً على القدرات المتقدمة لنموذج ذكاء اصطناعي. وأثار نموذج "Mythos" مخاوف سيبرانية واسعة، بعدما قالت الشركة إنه شديد القدرة على اكتشاف الثغرات الأمنية. لكن "Anthropic" قالت إنها تعتقد أن الحكومة الأميركية "أصبحت على علم" بطريقة لكسر القيود الداخلية لنموذج "Fable" العام، أو ما يعرف بتجاوز حواجز الأمان الخاصة به. وتواصل الشركة والإدارة الأميركية اجتماعات لمحاولة حل المسألة.

الشركات الصغيرة الأكثر عرضة

وحسب التقرير، ولمواجهة الخطر، قال قادة "العيون الخمس" إن على الشركات والمسؤولين الاستثمار في الدفاعات السيبرانية، وتحديث الأنظمة القديمة أو إصلاح البرمجيات المعيبة، والحد من الأشخاص الذين يملكون حق الوصول إلى الأنظمة الحساسة. ورغم أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم من قبل الخصوم للتحرك بسرعة أكبر وبفاعلية أعلى، فإنه يشكل أيضاً جزءاً من الحل، بحسب التحالف الأمني.

ورأت شين أن هناك "فجوة ضخمة" في دفاعات كثير من الحكومات والشركات. وقالت إن الشركات المتطورة، وغالباً الكبرى منها، تستثمر أصلاً في الأمن السيبراني وستكون أكثر استعداداً. أما الأكثر تعرضاً للخطر فهي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ربما لم تستثمر بما يكفي حتى الآن، وستكون عملياً "أهدافاً سهلة".

وتتقدم نماذج الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة، فيما أظهرت تقييمات مستقلة أن بعض النماذج باتت تقترب من مستويات الخبراء في القدرات السيبرانية. ويبدو أن هذا التسارع جعل المشرعين الذين يحاولون وضع ضوابط في موقع صعب.