بشبهة التجسس لإيران.. إسرائيل تعتقل أميركيًا!

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أوقفت الشرطة الإسرائيلية مواطناً أميركياً يبلغ 20 عاماً، للاشتباه بتجسسه لصالح الاستخبارات الإيرانية، وفق ما ذكرت صحف إسرائيلية، الثلاثاء.
وقالت الشرطة إن توقيف الرجل جرى في 9 حزيران الجاري، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، بعد تلقي بلاغات من أجهزة أمن دولية.
وبحسب الصحف الإسرائيلية، فإن المشتبه به، وهو من منطقة القدس الكبرى، صوّر "مواقع حساسة" داخل إسرائيل، وكان يتقاضى مئات الدولارات مقابل كل مهمة.
ومن المقرر توجيه اتهامات إليه بالتواصل مع عميل أجنبي وتعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر، فيما لم يتم الكشف عن هوية أجهزة الاستخبارات الأجنبية التي شاركت في العملية. (العربية)