بشبهة التجسس لإيران.. إسرائيل تعتقل أميركيًا!

أوقفت مواطناً أميركياً يبلغ 20 عاماً، للاشتباه بتجسسه لصالح الاستخبارات ، وفق ما ذكرت صحف إسرائيلية، الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن توقيف الرجل جرى في 9 حزيران الجاري، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي " "، بعد تلقي بلاغات من أجهزة أمن دولية.

وبحسب الصحف ، فإن المشتبه به، وهو من الكبرى، صوّر "مواقع حساسة" داخل ، وكان يتقاضى مئات الدولارات مقابل كل مهمة.

ومن المقرر توجيه اتهامات إليه بالتواصل مع عميل أجنبي وتعريض الإسرائيلي للخطر، فيما لم يتم هوية أجهزة الاستخبارات الأجنبية التي شاركت في العملية. (العربية)