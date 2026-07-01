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عربي-دولي

بدولار واحد… واشنطن تستأجر أرض سفارتها في القدس لمدة 99 عامًا

Lebanon 24
01-07-2026 | 13:46
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قدّم السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي ورقة نقدية من فئة دولار واحد إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال مراسم توقيع اتفاق تخصيص أرض لبناء المقر الدائم لسفارة الولايات المتحدة في القدس، معلنًا أن هذا هو المبلغ الذي ستدفعه واشنطن مقابل الأرض.
 
وجاءت تصريحات هاكابي خلال حفل رسمي أُقيم الأربعاء لإطلاق مشروع إنشاء مبنى السفارة في القدس، حيث شدّد على أن الولايات المتحدة "لا تعترف فقط بالقدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي، بل ترفع العلم الأميركي على أرض القدس في سفارة دائمة وجديدة".
 
وخلال كلمته وهو يرفع ورقة الدولار على المنصة، أوضح أن عقد استئجار الأرض يمتد لـ99 عامًا، وأن الولايات المتحدة ستدفع لإسرائيل مبلغ دولار واحد فقط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 6 كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والشروع بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى المدينة، فيما جرى افتتاحها رسميًا في القدس في 18 أيار 2018.


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