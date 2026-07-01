بدولار واحد… واشنطن تستأجر أرض سفارتها في القدس لمدة 99 عامًا

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🇺🇸🇮🇱🇵🇸 FLASH — L’ambassadeur américain Mike Huckabee paie un dollar symbolique pour louer 99 ans un terrain palestinien dont les propriétaires ont été expulsés à Jérusalem, afin d’y installer l’ambassade des États-Unis.
Il reçoit le contrat des mains du ministre israélien des… pic.twitter.com/dxJUeM27w9
— Focus (@FocusMedia_Fr) July 1, 2026
🇺🇸🇮🇱🇵🇸 FLASH — L’ambassadeur américain Mike Huckabee paie un dollar symbolique pour louer 99 ans un terrain palestinien dont les propriétaires ont été expulsés à Jérusalem, afin d’y installer l’ambassade des États-Unis.
Il reçoit le contrat des mains du ministre israélien des… pic.twitter.com/dxJUeM27w9