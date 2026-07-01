بدولار واحد… واشنطن تستأجر أرض سفارتها في القدس لمدة 99 عامًا

🇺🇸🇮🇱🇵🇸 FLASH — L’ambassadeur américain Mike Huckabee paie un dollar symbolique pour louer 99 ans un terrain palestinien dont les propriétaires ont été expulsés à Jérusalem, afin d’y installer l’ambassade des États-Unis.



Il reçoit le contrat des mains du ministre israélien des… pic.twitter.com/dxJUeM27w9