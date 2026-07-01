واشنطن تثبّت سفارتها في القدس باتفاق جديد

وقعت وإسرائيل، الأربعاء، اتفاقاً لإنشاء المقر الدائم للسفارة الأميركية في القدس، في خطوة تعزز قرار الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل الذي اتخذه الرئيس خلال ولايته الأولى.

وقال السفير الأميركي لدى مايك هاكابي، خلال مراسم التوقيع في ، إن الولايات المتحدة "لا تعترف فقط بالقدس بوصفها العاصمة الأبدية والأصلية والدائمة للشعب اليهودي، بل تتخذ أيضاً إجراءً عملياً بهذا الشأن".

وأضاف أن واشنطن ستنشئ مجمعاً دبلوماسياً جديداً ودائماً في القدس، ليكون المقر لنشاطاتها الدبلوماسية ، على أن يُقام في منطقة اللنبي جنوب المدينة.

ويأتي الاتفاق استكمالاً لقرار ترامب في كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها، في تحول بارز في السياسة الأميركية تجاه ملف القدس.

وكانت السفارة الأميركية قد افتتحت مقراً مؤقتاً في القدس في أيار 2018 داخل مبنى القنصلية الأميركية في حي أرنونا، بينما استمرت القنصلية العامة آنذاك في إدارة العلاقات الأميركية مع بصورة مستقلة.

ويعد وضع القدس من أبرز ملفات النزاع الفلسطيني ، إذ احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، ثم أعلنت المدينة عاصمة موحدة لها، من دون اعتراف دولي واسع.

ويطالب بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما أبقت غالبية دول العالم سفاراتها في تل أبيب، على أساس أن وضع المدينة النهائي يجب أن يحسم عبر مفاوضات السلام وقرارات .

من جانبه، قال الإسرائيلي جدعون ساعر إن اتفاق بناء السفارة الدائمة يؤكد "التحالف الوثيق" بين الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبراً أن قرار ترامب بنقل السفارة "أعاد الأمور إلى نصابها".

في المقابل، نددت منظمة "عدالة" الحقوقية الإسرائيلية بالمشروع، معتبرة أن بناء السفارة في الموقع المحدد "يكرس ظلماً تاريخياً عميقاً".

وقالت المنظمة إن الأرض المخصصة للمشروع صادرتها إسرائيل من ملاك فلسطينيين بموجب قانون أملاك الغائبين الصادر عام 1950، مشيرة إلى أنها قدمت سابقاً اعتراضاً باسم الورثة، وبينهم من يحمل الجنسيتين الأميركية والأردنية.

واعتبرت أن المضي في تنفيذ المشروع يعني دعم آليات نزع الملكية والتهجير، وانتهاك حقوق الملاك الفلسطينيين الأصليين وورثتهم. (العين الاخبارية)