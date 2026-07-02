برلين: الخلاف مع ترامب "ليس أزمة زوجية"

اعتبر الألماني بوريس بيستوريوس أن الخلافات مع الرئيس الأميركي "ليست أزمة زوجية".

وتعليقا على تصريح بأن "امتنعت عن منحه قبلة صغيرة" فيما يتعلق بالمساعدة في الحرب مع ، قال بيستوريوس في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" : "رفض قبلة صغيرة قد يحدث حتى في أفضل العلاقات… وبالمناسبة قد يحدث ذلك دون قصد أيضا. وهذا بالتأكيد ليس أزمة زوجية".

وأضاف أنه لا يعلم نوع الدعم العسكري الذي كانت تتوقعه من ألمانيا.

وقال بيستوريوس إنه اعتاد أن تكون لهجة عند وجود خلافات "أكثر خشونة قليلا"، وأضاف: "لسنا مصنوعين من غزل البنات".

وأوضح بيستوريوس أن الجهود الرامية إلى تعزيز الجيش الألماني لا تتم أملا في كسب ود ترامب، وإنما "انطلاقا من اقتناع راسخ، أي من أجل أمن ألمانيا وشركائها في ، وليس أملا في شراء المحبة من أي شخص كان".

وكان مسؤولون في الإدارة الأميركية، من بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو، قد وجهوا انتقادات حادة بسبب عدم تقديم حلفاء في الناتو الدعم في الحرب على إيران. ووصفوا في الآونة الأخيرة موقف بعض الحلفاء بأنه "مخز".