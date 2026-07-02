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عربي-دولي

صواريخ ومسيّرات... كيف يُعيد "الحوثيون" نشر ترسانتهم؟

Lebanon 24
02-07-2026 | 12:00
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صواريخ ومسيّرات... كيف يُعيد الحوثيون نشر ترسانتهم؟
صواريخ ومسيّرات... كيف يُعيد الحوثيون نشر ترسانتهم؟ photos 0
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ذكر موقع طارم نيوز"، أنّ مصادر عسكرية يمنية تحدّثت عن عملية إعادة تموضع واسعة يُجريها "الحوثيون"، تضمّنت نقل أعداد كبيرة من الصواريخ البعيدة المدى والطائرات المسيّرة ومنصات إطلاقها عبر شاحنات مموهة.
وتزامنت عملية إعادة التموضع مع تحركات عسكرية مكثّفة قرب مضيق باب المندب، في مؤشر على تحوّل في آلية إدارة قدراتها الإستراتيجية واستعداداتها لمرحلة تصعيد محتملة.
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وبحسب مصادر عسكرية يمنية، فإن المواقع الجديدة شملت محافظات المحويت وريمة وذمار وإب والجوف، ضمن خطة تستهدف تقليص كثافة انتشار هذه المنظومات في الحديدة وحجة، اللتين تمثّلان مركز الثقل العسكري للحوثيين قبالة مياه البحر الأحمر.

وتشير المصادر إلى أن العملية جاءت استنادًا إلى مقترح قدَّمه ممثلٌ للحرس الثوري الإيراني خلال اجتماعات ما يسمّى "المجلس الجهادي" التابع للحوثيين، ويقضي باعتماد نمط انتشار "أكثر مرونة" للمنظومات الصاروخية والجوية، عبر توزيعها جغرافيا، بدلًا من حصرها في مواقع ساحلية محدودة، لتقليل قابليتها للاستهداف وتعزيز فرص بقائها خلال المراحل المقبلة.

وتشمل الخطة، وفق المصادر، إعادة توزيع مخازن الأسلحة ومنصات الإطلاق ووحدات الإسناد الفني واللوجيستي، بما يؤدي إلى إنشاء شبكة تشغيل أكثر تشتتًا، ويوفر عمقًا ميدانيًّا يحافظ على الجاهزية القتالية واستدامة العمليات.

وتتزامن هذه التطورات مع معلومات نشرها موقع "شيبا إنتليجنس" المتخصص في الشؤون الاستخباراتية، والتي كشفت عن استعدادات يُجريها "الحوثيون" لتنفيذ مناورة بحرية واسعة على الساحل الغربي، تحاكي سيناريو تعطيل حركة الملاحة في مضيق باب المندب، ضمن اختبارات ميدانية لخطط طوارئ أعدت لمواجهة أيّ تصعيد إقليمي محتمل.

ووفق "شيبا إنتليجنس"، فإن الاستعدادات تتركز في مديرية الدريهمي، جنوبي الحديدة، حيث رُصدت عمليات إعادة انتشار لمنصات إطلاق الصواريخ والمسيّرات داخل مناطق زراعية قريبة من الساحل، بالتوازي مع تعزيز انتشار الوحدات البحرية التابعة للميليشيا، ووجود خبراء أجانب يشرفون على إعادة تنظيم مواقع الإطلاق والبنية اللوجستية المرتبطة بها.

كما يرجّح الموقع أن المناورة قد تمثّل تدريبًا على سيناريوهات طوارئ لاختبار سرعة إعادة انتشار المنظومات العسكرية، ورفع مستوى التنسيق بين الوحدات البحرية والقوات الصاروخية وسلاح الطائرات المسيّرة، إلى جانب تقييم جاهزية مواقع الإطلاق الساحلية.

 تعكس هذ التحركات، بحسب محللين، دخول الحوثيين مرحلة إعادة تموضع إستراتيجي في أعقاب المتغيرات الإقليمية الأخيرة، وفي مقدمتها تفاهمات واشنطن وطهران، في إطار مقاربة إيرانية تقوم على إعادة توزيع أوراق القوة في ساحات الاشتباك غير المباشر. (ارم نيوز)
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