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عربي-دولي

ارتفاع حصيلة تفجير دمشق.. 10 قتلى و21 جريحًا

Lebanon 24
03-07-2026 | 14:28
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ارتفاع حصيلة تفجير دمشق.. 10 قتلى و21 جريحًا
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أعلنت وزارة الصحة السورية، يوم الجمعة، عن سقوط 10 قتلى وإصابة 21 شخصًا بجروح، جراء التفجير الذي استهدف يوم أمس مقهىً في محيط القصر العدلي وسط العاصمة دمشق.

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وتأتي هذه الحصيلة بعد ارتفاع تدريجي منذ لحظة وقوع الانفجار، اليوم الخميس، إذ كانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أفادت في بيانها الأولي بوقوع انفجار ناتج عن عبوة ناسفة استهدفت مقهىً شعبياً في شارع النصر بمنطقة الحجاز الحيوية وسط العاصمة.

وفي السياق نفسه، أوضحت وزارة الداخلية السورية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن المعطيات الأولية للتحقيق تشير إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد، كانت محمّلة بشظايا معدنية، ما أدى إلى هذا العدد من الضحايا وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالموقع.


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