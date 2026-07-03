ارتفاع حصيلة تفجير دمشق.. 10 قتلى و21 جريحًا

أعلنت ، يوم الجمعة، عن سقوط 10 قتلى وإصابة 21 شخصًا بجروح، جراء التفجير الذي استهدف يوم أمس مقهىً في محيط العدلي وسط العاصمة .

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وتأتي هذه الحصيلة بعد ارتفاع تدريجي منذ لحظة وقوع الانفجار، اليوم الخميس، إذ كانت " " قد أفادت في بيانها الأولي بوقوع انفجار ناتج عن عبوة ناسفة استهدفت مقهىً شعبياً في شارع النصر بمنطقة الحجاز الحيوية وسط العاصمة.

وفي السياق نفسه، أوضحت السورية، عبر صفحتها على " "، أن المعطيات الأولية للتحقيق تشير إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد، كانت محمّلة بشظايا معدنية، ما أدى إلى هذا العدد من الضحايا وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالموقع.