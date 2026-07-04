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عربي-دولي

أزمة لدى الجيش الإسرائيلي... استعداد لتفعيل "الأمر 8"

Lebanon 24
04-07-2026 | 16:30
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أزمة لدى الجيش الإسرائيلي... استعداد لتفعيل الأمر 8
أزمة لدى الجيش الإسرائيلي... استعداد لتفعيل الأمر 8 photos 0
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حذّر الجيش الإسرائيلي من أن الجنود المسرّحين قد يتلقون فورًا أوامر استدعاء للاحتياط بموجب "الأمر 8"، في خطوة قد تؤدي فعليًا إلى تمديد الخدمة النظامية لمدة شهرين إضافيين.

ووفق ما نقلته "القناة 12" الاسرائيلية، فإن هذه الخطوة الاستثنائية تهدف إلى تمكين الجيش من التعامل مع مهامه المتزايدة في ظل النقص الحاد في القوى البشرية، مشيرة إلى أن تكلفة جندي الاحتياط تفوق بثلاثة أضعاف تكلفة الجندي النظامي.

وأضاف التقرير أنه في حال عدم التوصل إلى صيغة قانونية أو مؤقتة لتمديد الخدمة خلال عشرة أيام، فسيبدأ الجيش بتفعيل أوامر الاستدعاء فور تسريح الجنود.

كما أشار إلى أنه من المتوقع تقليص مدة الخدمة النظامية إلى 30 شهرًا اعتبارًا من يناير المقبل، ما سيزيد من الضغط على منظومة الاحتياط ويؤدي إلى نقص كبير في القوى العاملة.

ونقلت "القناة 12" عن مسؤول عسكري كبير وصفه لهذه الخطوة بأنها "غير منطقية في دولة ديمقراطية"، في ظل استدعاء جنود الاحتياط لسنوات متتالية ولساعات خدمة طويلة هذا العام.

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