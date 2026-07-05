"ثورة الفلامينغو" تهز ألبانيا

شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، السبت، تظاهرة حاشدة لليلة الـ35 على التوالي، وسط مطالب باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، وتشكيل حكومة انتقالية، وإجراء إصلاحات دستورية، ووضع حد للفساد.

وأظهرت صور إعلامية عشرات الآلاف من المتظاهرين وهم يسيرون على الجادة الرئيسية في تيرانا باتجاه ساحة سكاندربغ، مرددين شعارات من بينها "ألبانيا جديدة" و"إيدي راما استقل".

ويشير التقرير إلى أن الاحتجاجات الليلية بدأت اعتراضاً على مشروع منتجع ساحلي فاخر في منطقة طبيعية محمية، مرتبط بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ، قبل أن تتحول لاحقاً إلى حركة أوسع ضد الحكومة والفساد.

وحملت المسيرة رمزية لافتة، إذ نصب المحتجون تمثالاً نصفياً كبيراً لراما، قبل إسقاطه بواسطة حبل، في مشهد أعاد إلى الأذهان إسقاط تمثال الحاكم الشيوعي السابق أنور خوجة في شباط 1991.

وتزامناً مع عيد ميلاد راما الـ62، حمل بعض المتظاهرين "قوالب حلوى" مصنوعة من الإسمنت، في إشارة إلى مشاريع البناء، كما رددوا أغنية " " بطريقة ساخرة.

كما رفع محتجون بالونات وردية على شكل طيور الفلامينغو، في إشارة إلى الطيور المهددة بسبب مشروع المنتجع. ومن هنا اكتسبت الاحتجاجات اسم "ثورة الفلامينغو الوردي".

وبعد نحو ساعتين من التظاهر، توجهت مجموعة كبيرة إلى مركز للشرطة، مطالبة بإطلاق سراح أشخاص أوقفوا خلال احتجاج الخميس قرب .

وتطورت الأمور لاحقاً، إذ حطم محتجون نوافذ مركز الشرطة، فيما ردت باستخدام خراطيم المياه لتفريق الحشود.